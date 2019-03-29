快訊／中壢轎車逆向越線！「載7幼童」娃娃車急煞...後方騎士當場爆頭亡

▲桃園市中壢區29日下午4時55分發生娃娃車等3輛汽機車連環車禍，機車騎士當場死亡，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區月眉路29日下午4時55分發生娃娃車和汽機車連環車禍案，造成18歲梁姓機車騎士當場慘死，轎車吳姓男子多處擦傷已送醫治療，娃娃車駕駛與7名幼童未受傷，車禍原因正由警方調查中。

桃園市府消防局指出，車禍地點發生在中壢區月眉路一段395號，車禍發生後，3輛車擦撞後，機車因撞擊力道強勁，車體嚴重碎裂，造成18歲梁姓機車騎士嚴重受傷，消防局第一大隊青埔分隊出動5輛救護車與10位救護人員前往救護，但趕往現場時，梁姓機車騎士已傷重不治。

▲桃園市中壢區29日下午4時55分發生娃娃車等3輛汽機車連環車禍，機車當場死亡，娃娃車司機受傷等1死1傷意外，。（圖／記者沈繼昌翻攝）

青埔分隊長楊忠浦救說，救護人員到場後梁姓機車騎士已明顯死亡未送醫，另一輛轎車吳姓駕駛身體多處擦傷，但意識清楚已送往中壢區聯新醫院救治，娃娃車上包括駕駛與7名幼童則沒有受傷，由幼稚園另一輛娃娃車接送，肇事原因正由警方鑑識調查中。

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