臨時想吃海底撈！邊緣妹獨自衝一波　店員提供「飯友陪吃」暖翻她

▲吃海底撈有飯友 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有的人習慣獨自在外用餐，有的人卻是無法忍受這種孤單，一定要有朋友陪伴。一位女網友日前突然想吃海底撈，「但是邊緣人沒人要一起吃，就不顧一切地衝來吃了！」沒想到店員看到她是一個人後，就提供她「一位飯友」坐在對面陪她吃飯；雖然飯友出現的瞬間讓她有點尷尬，但事後想想還是覺得很暖心。

有位女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示昨日突然有股衝動想吃海底撈，但由於太臨時，找不到伴一起用餐，只好自己衝一波，獨自一人去吃火鍋。沒想到店家看到她自己來用餐，怕她孤單，就找了一個「飯友」給她，原來是一隻絨毛猩猩玩偶，讓她又驚又喜，覺得海底撈的服務很貼心。

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貼文一出，網友都笑說「很可愛」、「這樣蠻好的」、「原來一個人去吃店員會放娃娃在對面陪你吃是真的」、「好羨慕，我也想好好一個人吃飯」、「上次我看到他們放一隻大米奇」、「有沒有裝一碗給夥伴吃」、「海底撈的服務就是這麼好」。

不過也有人認為這樣反而顯得更孤單，「有種淡淡的哀傷」、「連猴子都覺得你可憐」、「怎麼覺得有點尷尬」。對此原po也回應說，拿出娃娃的店員當下超活潑，讓她瞬間有些尷尬，感覺全餐廳的人都在看她，不過後來還是覺得這樣的服務實在很可愛，就欣然接受了。

其實，海底撈特別陪吃員之前就在大陸出現過，陪吃員有各種可愛的熊玩偶、杯麵、哆啦A夢、小新等，雖然不是真的人，但總是小小安慰到心靈。目前台灣4家海底撈分店中，有台中店、台北ATT店、新竹店也有陪吃員。

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