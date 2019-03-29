高速公路圍觀車禍　卡車沒開燈下秒撞飛人群…18人當場死亡

▲18具罹難者遺體直接擺放在路中央。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

瓜地馬拉發生卡車衝撞人群的重大意外，共造成18人死亡。據傳當時高速公路口剛發生撞死人的肇逃事故，引來一群當地民眾聚集圍觀，沒想到一輛卡車因未開大燈，沒注意前方狀況，竟直接高速衝撞人群，釀成圍觀群眾大量死傷，更一度傳出死亡人數達32人。目前瓜國警方已成功逮捕逃離現場的司機，政府也宣布進行為期3天的全國哀悼。

意外發生在27日晚間，瓜地馬拉通往西部城鎮納瓦拉（Nahuala）的高速公路匝道入口，當時有一輛卡車直接衝撞了在路邊圍觀前一起車禍的民眾，一度傳出死亡人數高達32人，不過當地醫院事後在聲明中指出，在現場共找到18具遺體，其中包含一位8歲女童，其他還有19人因傷在醫院觀察。

▲法醫協助進行遺體辨識。（圖／路透）



瓜地馬拉警方成功逮捕了逃逸的28歲肇事司機，消息指出，當時司機開車時並未開啟大燈，導致無法看清楚前方路況，因此釀禍。總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）也在推特上向罹難者表達慰問，「我們正在努力釐清事發經過，也正在協調各單位全力支持受害者家屬。」

這次事故是繼2013年公車翻落懸崖，造成43人死亡後，該國發生最嚴重的交通意外。

