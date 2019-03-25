下車買飲料！她一回頭見男友挪到「機車後座」　原因暖炸...網卻猛歪樓

▲男友坐後座原因超暖 。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

看似無厘頭的行為，真相竟然如此貼心！一名女網友在Dcard上貼出一張男友與機車的照片，她表示自己當時下車去買飲料，回頭發現這景象，要網友猜猜男友到底在幹嘛。隨後她也曝光這舉動的暖心原因，不過大部分網友卻狂歪樓，表示「他可能是想感受妳的體溫」、「那樣坐著恐怕影響精子的活性」，整串留言、P圖反而讓原po笑翻。

一位女網友23日在Dcard上貼出一張照片，她表示某個熱天和男友去買飲料，她在等待時不經意回頭，發現男友挪到紅色機車的「後座上」等她，她也賣了關子要網友猜猜用意為何。

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不少網友看了都不以為意，以為男友下段路是要給原po載，才讓出駕駛座的位子。不過原po隨後卻表示，其實男友這樣做是因為怕太陽曬到椅墊，等女友上來會燙到屁股，所以才犧牲自己、暫時挪到後面幫忙擋太陽，「這個行為持續一年了，現在看他這樣還是覺得挺窩心的。」

真相一出，大批網友都羨慕不已，「我男友也會，真的貼心被嚇到」、「下雨天坐墊濕濕的時候 我男友會用屁股從後座抹到前座，再讓我上車......第一次見識到的當下傻眼，先生你的褲子啊」、「天啊也太好，我男友無法，他腿短」。

不過也有許多人歪樓表示「一開始還以為是個光頭阿伯」、「那樣坐著恐怕影響精子的活性...」、「可能想感受妳的溫度」、「在有遮蔽的地方等，通知妳一下不就好了，這樣兩個人都不用被燙，是我太不浪漫嗎？」、「感覺他的蛋蛋都要燒焦了，拿個布擋光吧」、「我都會準備一小瓶水，降溫很方便，灑下去抹布擦一下就可以坐了」。

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