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嫩妻交疊掌聲突暴斃！夫遭告身藏「巨雕凶器」活升天　警驗身案情曝光

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▲▼睪丸,生殖器,蛋蛋,鳥蛋,下體,褲檔。（圖／翻攝自pixabay）

▲夫妻倆做完交疊掌聲，女方竟然在家暴斃。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

印尼一名男子和妻子作完「激烈的掌聲」後，女方隨即在家中猝死；岳父懷疑，就是因為女婿的「鳥過大」才導致床戰時活活升天，憤而控告。警方為此還驗身展開調查，「亮劍」後才確定此案的真正原因。

綜合外電報導，印尼男子巴斯拉（Basrah）和23歲嬌妻茱曼翠（Jumantri）激烈恩愛沒多久，茱曼翠就突然猝死在家中。岳父西托（Nedi Sito）發現女兒暴斃陳屍，越想越不對勁，因為女兒死前才與女婿交疊出「激烈的交響曲」。

茱曼翠原先被證實是在夜裡癲癇發作而猝死，然而西托認為，女婿的「鳥過大」害得女兒活活被插死，於是他向警方表示，應該要調查巴斯拉的下體，才能知道茱曼翠為何在性愛後死去，說不定女婿根本是身懷凶器，才害得女兒在床戰過後活活升天。

謠言越傳越烈，警方也為此展開驗身。就在女婿「亮劍」時，所有調查人員還以為會出現龐然大物，沒想到巴斯拉身上的器官竟然只是「亞洲的標準尺寸」，根本沒有所謂的可怕凶器，也間接證實癲癇身亡的可能性。

西托後來撤告，也向女婿道歉。茱曼翠在14歲時就被診斷出癲癇症，而檢方也認為這就是茱曼翠的死亡原因。消息傳到臉書的爆系社團，台灣網友們紛紛留言表示：「還以為真的被插死了」、「難道死因是頂到肺嗎」、「要用什麼起訴？過失殺人？」、「絕頂升天啊」、「鄉民們要注意安全了」。

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關鍵字：夫妻,猝死,行房,性愛,大鳥,東南亞要聞

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