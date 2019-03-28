女學生抽血問：針是新的？　媽手機「正對醫檢師臉」錄影確認...她傻眼爆氣

▲進行醫療行為時，一定要經過醫病雙方同意方能錄影拍照。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

根據《醫療機構醫療隱私維護規範》，醫病雙方如果需要錄音或錄影，必須經過兩方同意才可以執行。一位醫檢師日前就遇到一對母女，不但問她一個超瞎的問題，竟然還因為要確認所以對著她的臉猛錄影，讓她感到不被尊重，當場要對方刪掉影片。網友們也都看傻眼表示「好沒禮貌」、「可以告她們吧」。

一位匿名女醫檢師在Dcard上發文，她表示前天在幫一位女高中生抽血前，很專心在找對方的血管，等到要下針時，這位妹妹開口問了一句「針頭是新的嗎？」讓她超傻眼，「當然是新的啊，現在醫院不可能會有針頭共用的問題，而且全面使用安全針具！」

請繼續往下閱讀...

▲抽血示意圖。（圖／CFP）

沒想到抬頭一說完，就發現女學生的媽媽拿著手機正對她的臉錄影，「很明顯的他媽知道她女兒要問問題，所以在旁邊stand by。」不過這樣的舉動令原po很是火大，因為錄影行為沒有經過醫療人員同意，所以請對方馬上刪除影片。不過她眼睛一瞄才發現媽媽的手機裡其實有2部影片，「你如果focus在你女兒的手那我覺得ok，但是她根本是全程對著我的臉！」

原po一問之下，才知道原來是女高中生想知道「針頭是不是新的」，媽媽才會把對話都錄下來，「所以妳在意就可以偷拍醫檢師？請問妳有告知嗎？有經過我的同意嗎？」醫檢師憤怒表示，都已經2019年了，哪家醫院還會用重複性針頭，解釋過了還不相信，一直對著她錄影，實在是莫名其妙又不尊重。雖然原po當時有立刻要他們刪影片，但她後來才知道蘋果手機可以在期限內恢復刪除的檔案，「如果有影片散播行為我一定要告」。

▲病人和家屬的不尊重常讓醫護人員心很累。（圖／達志／示意圖）

網友看完母女倆的行徑也都相當不解，「每次幫病人抽血都在考驗自己的忍耐度」、「有夠沒禮貌！可以主張肖像權告她嗎」、「身為90的看到這種話都覺得悲哀」、「我也被拍照過被問過針具是不是重複使用，那個瞬間我都覺得現在都什麼年代怎麼還會有共用針具這種想法？」、「去年還是前年，桃園一家診所共用針頭導致C肝群聚感染，不過醫院應該有個『醫療行為錄影、拍攝切結書』，拿出來扔媽媽臉上讓她簽」。

另外也有醫療從業人員提醒，基本上許多醫院都有明訂「未經醫護人員允許，家屬不可以隨意錄影拍照」；若必要錄影，一定要告知醫護人員，否則是有可能吃上官司的。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！