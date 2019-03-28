　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女學生抽血問：針是新的？　媽手機「正對醫檢師臉」錄影確認...她傻眼爆氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼捐血，抽血，醫療，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲進行醫療行為時，一定要經過醫病雙方同意方能錄影拍照。（圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

根據《醫療機構醫療隱私維護規範》，醫病雙方如果需要錄音或錄影，必須經過兩方同意才可以執行。一位醫檢師日前就遇到一對母女，不但問她一個超瞎的問題，竟然還因為要確認所以對著她的臉猛錄影，讓她感到不被尊重，當場要對方刪掉影片。網友們也都看傻眼表示「好沒禮貌」、「可以告她們吧」。

一位匿名女醫檢師在Dcard上發文，她表示前天在幫一位女高中生抽血前，很專心在找對方的血管，等到要下針時，這位妹妹開口問了一句「針頭是新的嗎？」讓她超傻眼，「當然是新的啊，現在醫院不可能會有針頭共用的問題，而且全面使用安全針具！」

請繼續往下閱讀...

▲▼捐血，抽血，醫療，疫苗示意圖。（圖／CFP）

▲抽血示意圖。（圖／CFP）

沒想到抬頭一說完，就發現女學生的媽媽拿著手機正對她的臉錄影，「很明顯的他媽知道她女兒要問問題，所以在旁邊stand by。」不過這樣的舉動令原po很是火大，因為錄影行為沒有經過醫療人員同意，所以請對方馬上刪除影片。不過她眼睛一瞄才發現媽媽的手機裡其實有2部影片，「你如果focus在你女兒的手那我覺得ok，但是她根本是全程對著我的臉！」

原po一問之下，才知道原來是女高中生想知道「針頭是不是新的」，媽媽才會把對話都錄下來，「所以妳在意就可以偷拍醫檢師？請問妳有告知嗎？有經過我的同意嗎？」醫檢師憤怒表示，都已經2019年了，哪家醫院還會用重複性針頭，解釋過了還不相信，一直對著她錄影，實在是莫名其妙又不尊重。雖然原po當時有立刻要他們刪影片，但她後來才知道蘋果手機可以在期限內恢復刪除的檔案，「如果有影片散播行為我一定要告」。

護理師，哭泣，醫師，傷心，急診，難過，情緒，醫療人員，護士。（圖／達志／示意圖）

▲病人和家屬的不尊重常讓醫護人員心很累。（圖／達志／示意圖）

網友看完母女倆的行徑也都相當不解，「每次幫病人抽血都在考驗自己的忍耐度」、「有夠沒禮貌！可以主張肖像權告她嗎」、「身為90的看到這種話都覺得悲哀」、「我也被拍照過被問過針具是不是重複使用，那個瞬間我都覺得現在都什麼年代怎麼還會有共用針具這種想法？」、「去年還是前年，桃園一家診所共用針頭導致C肝群聚感染，不過醫院應該有個『醫療行為錄影、拍攝切結書』，拿出來扔媽媽臉上讓她簽」。

另外也有醫療從業人員提醒，基本上許多醫院都有明訂「未經醫護人員允許，家屬不可以隨意錄影拍照」；若必要錄影，一定要告知醫護人員，否則是有可能吃上官司的。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
獨／劉以豪決心出走10年伊林！《比悲傷》爆紅5公司招手
校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！正面照讓男網友直盯：噴鼻血
章魚燒塞「整隻小章魚」頭腳炸出超飽滿　過來人卻狂勸退

關鍵字：抽血,醫檢師,錄影,針頭,Dcard

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／得來速排隊...秒被白車「無恥插入」！他神用15秒震天喇叭聲逼退　網嗨：超療癒

台灣女孩遠嫁義大利…新郎獻唱「神曲」《島嶼天光》　全場都哭了

影／5萬LV包生菇扔洗衣機10年搖5次　豪邁女5點解密：洗完要立刻晾

影／好市多自有品牌衛生紙多好用？　警告「使用前三思」千人見證

影／最美魚販廟會M字腿熱舞舊片曝光！　她直播10分鐘笑回坐檯20萬說

為越南、韓國人設計中文教材　中原應華系學生推廣華語到國際

新北雙色門牌挨轟「醜到爆」　他預言「找門牌會發生車禍」

善耕365／亞斯伯格熱血合唱師　引領偏鄉原民生唱出部落使命

勾錐尬！紙杯版「玫瑰蘋果派」更簡單、超好做　在家挑戰0失敗

女學生抽血問：針是新的？　媽手機「正對醫檢師臉」錄影確認...她傻眼爆氣

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

為越南、韓國人設計中文教材　中原應華系學生推廣華語到國際

新北雙色門牌挨轟「醜到爆」　他預言「找門牌會發生車禍」

善耕365／亞斯伯格熱血合唱師　引領偏鄉原民生唱出部落使命

勾錐尬！紙杯版「玫瑰蘋果派」更簡單、超好做　在家挑戰0失敗

女學生抽血問：針是新的？　媽手機「正對醫檢師臉」錄影確認...她傻眼爆氣

快訊／平交道斷魂！莒光號行經中壢＝內壢撞死人　目前單線雙向行車

【廣編】裕隆「NISSAN小戰神任務」精彩再現！邀請國小師生挑戰

普悠瑪翻覆過5個月！獲賠人數、醫療費曝　台鐵支付金額破5千萬

「要做領航台灣的新政大」　郭明政：校長是我最後的職務

台大綠領農學市集30日驚喜登場　這些「小確幸」別錯過

許淑淨事件蔡溫義不用負責嗎？　體育署對國訓下通牒

宜蘭綠博開幕日　送1千份綠博米給入園遊客

他在美墨邊境脫褲　員警近看驚呆「那頭母牛被前後推動」

基隆童話藝術節　11公尺高巨大恐龍9個巨偶童樂等你來

新莊水泥封屍凶宅開價698萬求售　不到一天時間「已售出」

更新／北市文山區景行公園　男涼亭內「坐姿身亡」

兒子不給抱！超狂母愛媽自己編一個　真人大小溜滑板、遛狗都來

卡達桌賽／奪冠後氣勢旺　林昀儒／鄭怡靜混雙進8強戰南韓

「我是賣菜郎不是小紅帽」　韓國瑜：未來繼續開大門

NCC重罰中天100萬　Kolas嘆新聞已死：台灣已經輸了

生活熱門新聞

好市多收納神物！網推爆：我家有..

得來速排隊被白車「無恥插入」！..

周五起全台有雨3天探14度　清..

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

不只中天！TVBS、中視、東森..

播太多韓國瑜新聞！NCC重罰中..

清明祭祖禁忌：這4種人不要去

好市多衛生紙　他警告：使用前三..

義大利新郎唱島嶼天光　台女爆淚

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

無懼NCC　中天5分鐘刷20韓..

「當兵體檢脫光會緊張」　過來人..

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟..

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

「木頭人一個」她媽狂改來電顯示…原因很萌

一名女網友在臉書分享媽媽淘氣又俏皮的行徑，只要媽媽和爸爸吵過架後，她就會在手機上把爸爸的聯絡人名稱改掉。例如有次吵架，爸爸用力把門甩上，媽媽事後就把爸爸的名稱改成「我會記住你很大力甩我的門」，而且後續還有發生類似的情形，幼稚可愛的行為讓原PO大嘆，「被我媽給打敗」。

洗頭完「神秘中藥味」狂飄！女友傻住

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

淡水狼爬進女宿　騷擾留宿生：可以親妳嗎

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

史上最難撩星座女Top 5 ！

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面