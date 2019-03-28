來電顯示「我會記住你很大力甩我門」她看霧煞煞　媽曝原因超幼稚

▲原PO媽媽把爸爸來電顯示改名的原因超幼稚。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書分享媽媽淘氣又俏皮的行徑，只要媽媽和爸爸吵過架後，她就會在手機上把爸爸的聯絡人名稱改掉。例如有次吵架，爸爸用力把門甩上，媽媽事後就把爸爸的名稱改成「我會記住你很大力甩我的門」，而且後續還有發生類似的情形，幼稚可愛的行為讓原PO大嘆，「被我媽給打敗」。

夫妻吵架難免會有，每個人在吵架後發洩情緒的方式也不一樣。原PO在Dcard感情版上分享該篇文章，有次媽媽手機響了，來電者名稱卻顯示「我會記住你很大力甩我的門」，讓原PO看了滿頭霧水。當原PO問了媽媽之後，才知道原來是爸爸在某天中午起床時，和媽媽談事情談到生氣，便甩門離開房間，就被媽媽「改名伺候」。

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▲原PO媽媽連爸爸在LINE上的聯絡人名稱都改掉。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

原PO說，之後媽媽要她幫忙看LINE有沒有人傳訊息來，這次看見奇怪的名稱是「我不想再管你了」，「我心想怎麼了，這是誰，發生什麼事情？」結果是爸爸一直和其他女生傳貼圖，惹怒正宮。

原PO說，第三次改名是媽媽自己告訴她的，揭曉答案之前還要她先猜猜看，「我猜是『愛亂發脾氣』、『小氣鬼』、『不關心老婆的壞蛋』」，結果都沒中。正好爸爸打電話來，來電顯示「木頭人一個」，讓原PO直呼媽媽「很幼稚欸」。

「夫妻吵歸吵，一樣在我面前曬恩愛啦」，原PO說，媽媽吵架只能這樣發洩情緒，既然如此，她期待媽媽下次改名能夠再有創意一點，「被我媽給打敗」。

▼原PO被媽媽超幼稚行為打敗。（圖／翻攝自Dcard）