23歲氣質鋼琴女師遭渣男詐騙殺害　恐怖前男友被判死刑

▲合肥鋼琴老師被殺案近日開庭，兇嫌一審被判死刑。（圖／翻攝自大陸《看看新聞Knews》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸安徽合肥23歲鋼琴女老師彭某瑋去年在閨密的介紹下，結識自稱是現役軍官的朱姓男子，然而交往沒多久識破對方謊言，憤而提出分手卻慘遭對方持刀砍死。本案近日進行開庭，朱男因故意殺人罪被判處死刑，並剝奪政治權利終身，還需賠償原告人民幣34,575元（約台幣15.8萬元）的經濟損失。

朱男2016年結識彭女後，謊稱自己是就讀軍校的現役軍官，讓涉世未深的對方對他心生佩服後來進而交往，然而交往沒多久真面目就被識破，對方提出分手後仍一直威脅糾纏，最後在對方家人出面下才終於分手。

分手後他為了報復，2018年9月8日假裝要和彭女好好談談，約在對方在兼職的藝術工作室中，用事先準備好的刀拍打對方頭部、背部，又連續捅其頸部和頭部，導致彭女當場死亡，他則是在現場被警方逮捕。

鑑定結果證實，彭女死因為銳器刺擊導致右側頸內靜脈、氣管破裂，失血性休克合併吸入性窒息死亡。本案8日進行庭審，朱男稱在交往後他有和彭女坦承自己從未讀過軍校，自己並沒有欺騙對方，當晚只是因為酒喝多了，自己也不曉得為何會這樣，但法院認為其行為構成故意殺人罪，28日一審宣判死刑並賠償罰款。朱男則表示將再進行上訴。