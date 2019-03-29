24歲善良正妹遭2男性侵殺害　遺體慘虐爛...憤怒鄉民痛扁兇嫌

▲熱心助人的修女，慘遭2男性侵殺害引起公憤。（圖／翻攝自Facebook／Melindawati Zidoni）

國際中心／綜合報導

印尼24歲女林紫尼(Melindawati Zidoni)日前載一名小學女生回家時，遇到2名蒙面男子攔截，拖進棕櫚園中性侵凌辱，被活活掐死後又再姦屍，同時被綁架的女童雖然沒被性侵，精神也因此受到嚴重驚嚇。

這起事件25日發生在南蘇門答臘省武吉峇都，林紫尼當天下午5時騎摩托車載9歲女童妮塔(Nita Pernawan)回家，騎到一半發現道路被樹木擋住不通，樹後突然衝出2名蒙面男子，把她們強行拖入棕櫚園中。2名歹徒綑綁2人後，將妮塔丟在一處草叢中並想要將她活活掐死，在她被掐暈前，最後畫面看到的是同樣被綁的林紫尼，慘遭凌辱拼命掙扎的模樣。

晚間11時，妮塔清醒後自行脫困，跑到鎮上找人求救，引來大批熱心鄉民出動找人，最後在距離案發地點100公尺處，找到了慘遭性侵殺害的林紫尼。警方表示，林紫尼雖然奮力抵抗，仍遭2男聯手性侵，被掐死後又再被姦屍，下體慘遭蹂躪虐爛，而妮塔雖然未被性侵，脖子上也有明顯的瘀傷，因為兇嫌認為她已死亡便放置不管，後來才有機會自行逃脫。

修女身分的林紫妮長期在當地服務，友善熱心的態度博得許多鄉民好感，慘案傳出後引來眾怒。後來有鄉民發現騎著林紫尼摩托車的2名兇嫌，便喝令他們停車，2人下車後想要逃跑又被人牆阻擋，最後被憤怒鄉民一擁而上暴打，還有人拿出打獵土槍想要行刑，但只造成輕傷。警方聽到槍聲後趕緊前往現場逮人，2兇嫌將面臨謀殺以及污辱屍體等罪。