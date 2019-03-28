深夜加油遇搶劫　男大生「超猛奪槍」兄弟揍到歹徒求饒

▲持槍歹徒反被4兄弟制伏痛扁。（圖／翻攝自YouTube／Broward Sheriff's Office）

國際中心／綜合報導

美國佛州奧克蘭公園(Oakland Park)日前發生一起搶案，4名放春假來到當地旅行的男大生，深夜在加油站遭2名男子持槍搶劫，不過他們也不是好惹的，當下立即勇猛反擊，不但把人痛打一頓還成功奪槍，嚇得歹徒狼狽逃跑。

這起事件24日凌晨3時45分發生在奧克蘭公園大道附近一加油站，來自印第安納州的亞雷克(Alec Tanoos)，與艾力克斯和艾瑞克(Alex & Aric Wisbey)3人是表兄弟，趁著春假與住在勞德代爾堡的哥哥雅各(Jacob Tanoos)一同出遊，當時他們為了慶祝亞雷克的21歲生日，剛從邁阿密海灘駕車回來，結果加油時碰到搶案。

從監視紀錄器可看到，4人停車加油時，有另外一台車也開進加油站，一名黑人男子下車後向他們靠近，並用槍指著亞雷克威脅，「把身上的財物都給我」，正當雙方發生拉扯時，護弟心切的雅各立即衝上前抓住了槍，艾力克斯也奮勇衝上去勒住搶匪脖子，2人聯手制伏了歹徒，艾瑞克趕緊上前協助壓制。

歹徒慘遭3人聯手圍攻，被痛打到一半時，他的夥伴眼看情況不妙趕緊下車相救，形成5人大戰的混亂情況。結果艾瑞克成功奪槍，嚇得2名歹徒不敢妄動，還希望他能夠冷靜，最後駕車落荒而逃。

4人將當時所記下的車牌交給警方，結果報案不到一小時便確認其中一名歹徒為33歲的坎貝爾(Kevin Campbell)，但他及時躲過警方追捕，目前仍然在逃，警方對外公布兇嫌長相以及駕車資訊，懸賞3,000美元（約台幣9.2萬元），希望有熱心民眾能夠幫忙提供線索。