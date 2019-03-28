治糖尿病不需再打針！　「口服」胰島素膠囊生產線安徽竣工

▲胰島素給藥未來也能口服。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

全球首條「口服胰島素膠囊生產線」近日在安徽合肥竣工。雖說口服降血糖藥物也有一定效果，但胰島素長久以來一直是治療糖尿病最有效的方法，目前在世界各國的臨床上，胰島素的給藥均透過注射液方式，長期頻繁的皮下注射帶來了許多身心痛苦。然而，這項創新的口服藥品，將會是全球治療糖尿病的一大關鍵性里程碑。

據《中國青年報》報導，「口服胰島素膠囊生產線」按照大陸國家藥品監督管理局、美國食品藥品監督管理局、歐洲藥品管理局的藥品生產質量管理規範標準設計、建造，占地面積3000平方米，擁有國際最先進的蛋白質純化分離生產設備、全自動軟膠囊生產線、包衣生產線、包裝生產線以及高標準的質量控制體系。

據了解，該生產線由合肥天麥生物科技發展有限公司引進國際先進技術興建，該公司是一家專注於糖尿病領域投資研發的高科技生物製藥企業。

在竣工儀式現場，以赫什科（Avram Hershko）名字命名的「阿夫拉姆．赫什科中國生物實驗中心」在合肥生命科技園揭牌。赫什科是從事泛素調節蛋白質降解領域的生物化學家，發現可幫助解釋人體免疫系統的生化機制，於2004年獲諾貝爾化學獎。

對於此次生產線竣工，赫什科稱其為「全球治療糖尿病創新藥品開發歷程中的一個關鍵性里程碑」。