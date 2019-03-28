酒駕累犯致死僅「無期徒刑」 政委：專業、民意間取平衡

▲酒駕畫面。（資料照／記者柳名耕翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院28日召開例行院會，會中針對攸關酒駕刑度的《刑法》第185條之3修正草案拍板通過，若酒駕再犯致人死亡或重傷刑責，刑責最高「無期徒刑」。行政院政務委員羅秉成強調，拿掉死刑改處最高「無期徒刑」是在專業與民意間取得平衡。

行政院新聞稿指出，曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，5年內再犯酒駕而致人死亡者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。另外增訂第4項宣示條文內容，酒後駕車而生他人死亡或重傷之結果時，倘行為人於酒駕時就他人死亡或重傷之結果有刑法第13條所定故意主觀犯意，本即得依各該罪名論處，爰增訂第4項條文予以宣示。

相較法務部2月提出的修法版本，酒駕再犯致人於死等同殺人罪，最重可判10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑，但因「最重死刑」引發學者疑慮，經政院審查後，調整為最重可判「無期徒刑」。

酒駕累犯致死從死刑變為無期徒刑引發爭議，不少立委紛紛表態不能認同，羅秉成解釋，之所以調整為無期徒刑是在專業與民意間取得平衡，他說，「立委跟社會對酒駕深惡痛絕，但我們要注意到刑法各處罰間平衡性，如果所有酒駕不分輕重，都依殺人罪處理，這恐怕會有高度爭議。」

羅秉成說明，酒駕累犯致死刑責程度要考量會不會失衡，例如超速、蛇行、大卡車超載等都是故意行為，造成的死亡嚴重性也不可低估，他舉例，若某人前一次僅是輕微酒駕、但下一次酒駕時致人於死就直接死刑，相比於現行法律規定超速累犯致死卻沒有特別的加重處置，恐怕會有失平衡。

羅秉成強調，這次的修法是因為社會對酒駕「零容忍」，期盼在專業與民意間取得平衡所作決議，後續會努力跟法務部及立法院積極協調，也希望透過這次修法達到警惕作用。