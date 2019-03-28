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影／男友提分手！她哀求「車上最後一次」…完事秒衝警局告性侵

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記者朱世凱／綜合報導

大陸一名年輕女子小美（化名）近日到警局報案表示，自己被一個認識的男子在車上性侵得逞。不過在醫院檢查的過程中，員警卻覺得很古怪，因為小美的神情與以往辦理的性侵案受害人不太一樣。後來追查發現，原來報案人被前男友甩後不甘心，所以哀求分手砲，沒想到最後跑到警局誣告。

▼小美與前男友車震後，就跑到警局告性侵。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲▼人妻小王車上「嗯啊」　老公恰巧路過怒提告。（圖／免費圖庫pakutaso）

據《看看新聞》報導，小美3月14日晚上10點半左右到鷹潭市月湖公安分局刑偵大隊報案，員警表示，「她就講到被一個認識的男的，在車上性侵。」由於是當晚發生的案件，警方立刻帶小美去醫院進行取證，不過在醫院檢查的過程中，小美卻異常冷靜淡定。

員警之後說，「在詢問之前，我們也把權利義務告知書讓她仔細閱讀了。跟她說，如果誣告或者是陷害別人，通過這種途徑，以達到她的目的，經我們查實以後，她是要負法律責任的。」不過女方堅稱自己遭人性侵，在受理完小美的報案後，第二天，正當警方準備去找嫌疑人方男進行調查時，報案人卻說要帶嫌疑人一起過來「撤案」。

▼警方發現小美神情有異，才知道是女方誣告。（圖／達志／示意圖）

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

經過詳細詢問後，才知道小美和高富帥的方男先前是男女朋友，並且發生過多次關係，但交往半個月後，方男卻提出分手，小美不甘心便要求「再發生最後一次」，於是兩人就在車上完事，不久女方就到警局報案。小美說，「當時就是跟男朋友分手很生氣，然後想挽留他，後面他不肯，一定很衝動就報警了。」

員警調閱小美與方男的通話以及微信聊天記錄，發現小美報案是另有目的。警方最後指出，性侵是違背婦女意志的嚴重犯罪行為，報案人小美為了達到自己的目的，惡意捏造事實，屬於涉嫌誣告、陷害他人，「不過因為她及時挽回、及時承認錯誤，警方最終對她作出行政拘留5天的處罰。」

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關鍵字：分手,分手,性侵,車震,報警,誣告

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