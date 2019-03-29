包養費被砍半...她找新男友策劃綁架　聯手詐騙情夫19萬元

▲女子竟然夥同小王一同詐騙情夫。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

新加坡一名27歲女子因為與包養她的人夫感情轉淡，本來每月能拿到新加坡幣1000至1500元（約台幣2.2萬元至3.4萬元）的包養費，竟然縮減超過一半，她竟然自導自演，假裝被新男友綁架，向人夫騙取新加坡幣8500元（約台幣19.3萬元），成功後還食髓知味想以同樣手法再騙對方，最後慘遭警察逮捕。

新加坡《新明日報》報導，27歲女子2014年開始成為38已婚男的情婦，2年後感情逐漸生變，但由於對方是她唯一的經濟來源，只好忍受包養費愈來愈少的窘境，2017年她又另外結交32歲新男友再納爾，但與已婚男仍保持聯絡。

2017年5月2日，女子本來和已婚男約好見面，但突然改變主意，要再納爾假扮綁匪撥電話給對方，謊稱她遭到綁架，對方要付8500元才會放人，否則會將2人婚外情一事向外界曝光。

已婚男不得已付了贖金，再納爾從中獲取500元新幣（約台幣1.1萬元）做為報酬，原以為事件就此落幕，沒想到女子夥同他再以同樣手法，向已婚男再要新幣1萬元（約台幣22萬元），對方不堪其擾終於報警。本案近日開庭，再納爾被判入獄2年、鞭刑3下，女子的案件則預定在下月3日進行審判。