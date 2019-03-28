朱立倫喊當選總統「確實執行死刑」　恢復民眾對司法信心

▲朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

已表態參選2020總統大選的前新北市長朱立倫28日晚間在臉書直播「我當總統」第三集，前兩次他談兩岸，這回他要在內政方面探討死刑議題，他表示，若當選總統，將落實依法行政，確實執行死刑。

朱立倫表示，死刑議題是一個困難的議題，涉及人道、人權、治安等諸多因素，但他認為身為總統候選人，有義務要清楚地針對人民關心的重大議題，來表達態度。

朱立倫指出，對於已經三審定讞的死刑案件，當事人司法救濟程序跑完後，行政部門不得拖延執行，犯罪嫌疑人犯什麼罪、該判多重的罪、該怎麼定讞，是法官的權責、司法的責任，身為總統不能介入，必須予以尊重，但總統可以要求法務部長對於已經三審定讞，當事人司法救濟程也序跑完的死刑犯，要簽署死刑令，如此以來，才能落實依法行政；此外，維持法律的尊嚴，是總統的義務。

朱立倫提到，民調顯示，對於法院已經判死，法務部應不應該盡速執行，有86.1%的民眾認為應盡速執行死刑；此外，也有80.5%的民眾不贊成廢除死刑，這顯示國人都希望維持死刑的制度，所有的執政者不分政黨都應尊重。

朱立倫表示，台灣歷年執行死刑人數逐年下降，近三年竟只有一人，就是鄭捷，2014年鄭捷事件發生時，他時任新北市長，鄭捷2016年5月10日在前總統馬英九最後1個月任期，被執行槍決，而總統蔡英文被批上任2年多來都沒有執行槍決，蔡英文才在2018年8月對鄭捷執行槍決。

朱立倫認為，蔡英文不廢除死刑，又不要求法務部依法確實執行死刑，這是不負責任的做法，已經重傷法律的尊嚴與威信，人權當然重要，「但只有犯人有人權，受害者的正義不是正義？」他強調若當選總統，將落實依法行政，確實執行死刑。