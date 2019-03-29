朱銘美術館推「五大遊戲實驗室」　兒童節連假一起來「放電」

▲ 朱銘美術館推「五大遊戲實驗室」，「奇幻森林．動物野瘋狂」環境劇場。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

下周末就是兒童節4天連假，朱銘美術館4月4日至7日，推出「五大遊戲實驗室」作為第五屆兒童藝術教育雙年展的暖身，從玩積木、溜滑梯等日常生活的吃、穿、住、行、玩出發，在玩耍中感受、發現、提出、解決問題的樂趣，讓大小朋友共度趣味兒童節。

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▲ 朱銘美術館推「五大遊戲實驗室」，由互動中體會展覽。



朱銘美術館表示，「有一個好玩的環境，玩的不亦樂乎，小孩會和藝術當一輩子的好朋友。」此次推出20周年系列活動「第五屆兒童藝術教育雙年展－五大遊戲實驗室」，不僅在草地上搭建「玩藝場」、打造可吃又可玩的「食驗」和歐美電影中常見的「滾鐵圈」童玩等多項遊戲，更將展場變劇場，帶來「奇幻森林‧動物野瘋狂」環境劇場，陪伴親子共度趣味時刻。

為了讓小朋友可以盡情參加美術館活動，館方並推出20周年限定「兒童玩藝卡」，以680元成為卡友，一年內孩童不限次數入館參觀，更可免費參加10次的手作體驗或藝術家工作坊，詳情請上「朱銘美術館」官網、或上活動相關連結：https://www.facebook.com/events/2236838199915337/，來電洽詢02-2498-9940分機1704～1708查詢。

▲ 朱銘美術館推「五大遊戲實驗室」，豐富的藝術體驗課程。

▲ 朱銘美術館推「五大遊戲實驗室」，「奇幻森林．動物野瘋狂」環境劇場。

▲ 朱銘美術館推「五大遊戲實驗室」，豐富的藝教課程。

▲ 朱銘美術館推「五大遊戲實驗室」，製作「分子料理」，透過科學實驗結合藝術體驗。