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兒童節誠品玩4米桌遊！超過500繪本展有「最美立體書」樹懶森林

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▲▼兒童節誠品玩4米桌遊！超過500繪本展有「最美立體書」樹懶森林。（圖／誠品提供）
▲兒童節誠品推出一系列活動，包含挑戰奇獸高手、玩4米桌遊、最大繪本展等。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／台北報導

兒童節即將到來，誠品也開放「奇獸飼育學」讓小朋友依線索尋找台灣黑熊、石虎、綠蠵龜等特色動物，還可到10家門市挑戰「奇獸高手」任務，另外也有4米寬的地上桌遊「海洋危機」，在玩樂中學習海洋生態。而4月更推出繪本主題展，超過500本書籍特價3本75折，當中還有法國最美麗立體書《樹懶的森林》，以減法概念設計相當創新，也有寓教於樂的功能。

▲▼兒童節誠品玩4米桌遊「海洋危機」（圖／誠品提供）

▲4米寬的地上桌遊「海洋危機」，在玩樂中學習海洋生態。

請繼續往下閱讀...

全台最長地下書街誠品R79，將在4月化身為「尋獸道館」，讓孩子依循線索尋找台灣黑熊、石虎、綠蠵龜等台灣特色動物；還可以到誠品林口三井店、東湖店、大直實踐店等10家門市，收集台灣奇獸貼紙，挑戰「奇獸高手」的殊榮，或是用羊毛氈創造屬於自己心目中的「奇獸」。其中還能玩4米寬的地上型桌遊「海洋危機」，在玩樂中學習海洋生態。

▲▼兒童節誠品玩4米桌遊！超過500繪本展有「最美立體書」樹懶森林。（圖／誠品提供）

▲超過500繪本展有法國最美立體書《樹懶的森林》。

另外4月在全台門市也推出「○○時，就去書裡吧！」繪本主題書展，除了有超過500本書籍3本75折起，今年藝術設計性、插畫風格強烈的繪本出版量明顯提升，不只小孩喜歡，連大人也會被吸引。像是揉合古典奇幻與童話風格的《世界上最棒的貓》，就是大人繪本的熱銷代表；而《Here We Are：歡迎來到這個美麗的星球》，被美國《時代》雜誌選為最佳童書第一名。

▲▼《世界上最棒的貓》。（圖／誠品提供）

▲《世界上最棒的貓》是大人繪本的熱銷代表。

還有《樹懶的森林》被譽為「法國最美麗立體書」，該書以減法概念設計，翻頁即能看見樹林減少、河道改變，喚起大家對地球資源消耗的警覺與關注，相當特別。而誠品生活信義店5樓的森活遊藝區、誠品生活松菸店3樓的兒童區，也即將改裝開幕，都會在4月推出不少活動。

▲▼兒童節誠品玩4米桌遊！超過500繪本展有「最美立體書」樹懶森林。（圖／誠品提供）

▲▼《樹懶的森林》以減法概念設計，翻頁即能看見樹林減少、河道改變。

▲▼兒童節誠品玩4米桌遊！超過500繪本展有「最美立體書」樹懶森林。（圖／誠品提供）

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