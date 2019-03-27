兒童月好康！兒童新樂園、動物園、貓纜免費　17地優惠一次看

▲台北市兒童新樂園。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者楊亞璇／台北報導

兒童節快到了！台北市推出兒童月優惠措施，全台12歲以下兒童只要持有2019兒童月摺頁、數位學生證、學生證、健保卡等，就能享有優惠，另部分機構有家長同行免費入園優惠。包括兒童新樂園、貓空纜車 、臺市立動物園等知名景點，紛紛祭出優惠，慶祝兒童節。

兒童新樂園

3/30-3/31、4/4-4/7、4/13-4/14、4/20-4/21、4/27-4/28(共12天)，提供全國國小(含)以下兒童持2019兒童月摺頁（僅限實體印刷版）、數位學生證、學生證或健保卡等免費入園、陪同家長1位可享免費入園（園內遊樂設施正常收費）。

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貓空纜車

4/4-4/7(共4天)全國國小(含)以下兒童不限次數免費搭乘(陪同家長須照常購票)。

1.持數位學生證感應閘門，不限次數免費搭乘。

2.持學生證、健保卡等身分證明文件兌換「免費搭乘券」，不限次數免費搭乘。

3.持2019兒童月摺頁（僅限實體印刷版），由貓纜車站人員蓋站戳，兌換「免費搭乘券」，不限次數免費搭乘。

▲貓纜。（圖／臺北大眾捷運股份有限公司提供）

臺北市立動物園

國小(含)以下兒童持本摺頁(或身分證明文件)：

1. 3/30、4/4當日學生及1名陪同家長免費入園。

2. 4月份期間，參加本園辦理之戀戀火金姑親子體驗營及教室課程(昆蟲館、兩爬館、節能屋、兒童劇場、綠手指)，可獲得小禮物一份(以現場公告為主)。

▲貓熊「圓圓」日前進入發情期，人工受精力拼下一胎。（圖／台北市立動物園提供）

臺北自來水園區

4/4-4/7，國小以下兒童持2019臺北兒童月摺頁或身分證明可免費入園，陪同大人1位亦享免費入園(不含親水體驗教育區)。

國立臺灣科學教育館

1、4/4兒童節12歲以下臺北市兒童持歡樂地圖摺頁，可免費參觀常設展3-6樓一次。

2、4/1-4/30期間，持歡樂地圖兒童之陪同家長1人，可享7折優惠。

【注意事項】每份摺頁限1人使用1次，請於進入常設展區時出示摺頁並加蓋戳印

▲台灣科學教育館。（圖／資料照）

臺北市立天文科學教育館

★【來館就送禮物】4/1-4/30(周一休館)※全國12歲(含)以下兒童，憑摺頁請至服務台領取小禮物1份、及免費優惠入場「展示場」1次(送完為止)。

★★【免費參觀展示場】 3/30全國12歲(含)以下兒童，憑摺頁免費參觀「展示場」1次。 4/4 ※全國12歲(含)以下兒童，免費優惠參觀展示場。

★★★【兒童節影片特別秀】 4/4、5、6、7日， 09:00、09:40、10:20共12場次 ※全國12歲(含)以下兒童及家人至宇宙劇場，免費優惠觀賞「魔法使哈雷的競速物語」1次(每場次300名，額滿為止)。

台北101觀景台

【活動內容】 4/1-4/30期間，12歲以下學童免費（國人限定），家人購票陪同 。

【注意事項】

★本優惠須於現場購買全票（購票時成人及小孩皆需出示中華民國有效身分證明）

★基於安全考量，每位國小學童至少須有一位家長陪同並購票入場

★本優惠恕不與其他活動及網路預購票券合併使

★活動洽詢（02）8101-8880



▲101觀景台。（圖／翻攝自台北101觀景台臉書）

臺北市青少年發展處

1、3/30-4/30期間，可享直排輪門票8折優惠

2、4/4-4/7可享直排輪門票5折優惠

3、4/5「大手拉小手，親子攀岩挑戰趣」活動提供4場次免費親子體驗(1場次開放15組親子報名體驗)



【注意事項】

1、 直排輪需自備直排輪鞋、安全帽、護肘、護膝、護腕(本處提供直排輪鞋及護具等租借服務)。

2、 「大手拉小手，親子攀岩挑戰趣」須事先於青發處官網報名

3、 本優惠不得與其他優惠活動併用。

郵政博物館

3/30-4/30期間，持本摺頁之本市12歲(含)以下學生及陪同大人2人，可享免費優惠。

順益台灣原住民博物館

3/30-4/30期間，國小以下學生，持本摺頁，好禮二選一！

好禮一：兒童1人免費入館參觀及觀賞部落電影院3D版，陪同家長1位享門票8折優惠(優惠價120元)。

好禮二：報名兒童節特別活動，可兌換原風DIY材料組乙份喔！

國立臺灣博物館

4/4-4/7連假期間，全國12歲(含)以下學生持摺頁來館享免費入館乙次，陪同大人1人(5折)半票優惠。

各區運動中心

1. 共同優惠:4/4當日， 12歲以下兒童免費使用各區運動中心游泳池

2. 北投:陪伴者購買陪伴票8折優惠。（1位兒童附帶1名陪伴者優惠。）優惠時間：4/4-4/8

3. 萬華、松山、中正:陪伴者購買陪伴票8折。（1位兒童附帶1名陪伴者優惠。）優惠時間：3/30-4/30

4. 內湖:陪伴者購買陪伴票免費。（1位兒童附帶1名陪伴者優惠。）優惠時間：4/4-4/8

5. 中山:陪伴者購買陪伴票8折（計64元）優惠。（1位兒童附帶1名陪伴者優惠。）優惠期間：4/4-4/7

6. 南港：4/4 當日12歲以下兒童免費，陪同家長8折優惠(1位兒童附帶1位陪伴者優惠)

7. 士林：4/4-4/8 12歲以下免費入場、陪伴者購票進場8折(64元)(1位兒童附帶1位陪伴者優惠)

8. 大同:4/1～4/7兒童入場免費，憑摺頁免費預約登記體驗游泳課，4/6、4/7憑摺頁免費預約登記體驗直排輪課一堂

9. 文山：4/04～4/08，12歲以下免費使用游泳池，陪伴者購買陪伴票免費。(1位兒童附帶1位陪伴者優惠。)

10. 大安: 4/4陪同家長8折優惠，4/6(六)15:00-16:00兒童卡波耶拉課程體驗。

11. 信義：4/4-4/8 12歲以下免費入場、陪伴者購買陪伴票免費。 (1位兒童附帶1位陪伴者優惠)

臺北市網球中心

4/4-4/7期間，國小以下兒童持本摺頁參加兒童室內網球課程體驗，可享5折優惠(開班人數4人，不可與其他優惠併用)。

臺灣休閒運動管理協會(親子探索活動)

3/30、4/13、4/20、4/27 每日各分上午、下午場，活動對象7-12歲；持本摺頁報名戶外高低空親子探索活動，享有推廣優惠價500元（原價1,000元）同行家長優惠200元(原價500元)，各場限量30組，費用含保險、場地、器材裝備、DIY材料費。

▲兒童月摺頁。（圖／記者楊亞璇攝）

長榮海事博物館

3/31-4/30國小(含)以下兒童，持本摺頁，兒童可享免費優惠，陪同家長享100元購票優惠(原價200元)。

袖珍博物館

3/31-4/30，國小以下兒童持本摺頁享 6 折優惠，陪同大人享8折優惠。 每份摺頁優惠限兩名兒童及兩名成人。

財團法人福祿文化基金會北投文物館

「母親的花朵兒─亙古今來織繡文化特展 」 介紹織繡工藝美學文化，透過欣賞織繡細膩的巧手工藝外，並能從作品圖紋故事中感受到傳統女紅滿載祝福的心意。

3/31-4/30，國小以下兒童，持本摺頁，兒童可享免費入館優惠，陪同家長門票以團體票價80元計。

優惠內容以官方公告為準，更多優惠請上網查詢。