南檢偵辦病患詐領失能補助金　醫師、仲介聲押獲交保

▲台南地檢署檢察官王聖豪偵辦病患詐領失能給付金案，查出程姓醫師涉嫌配合何姓仲介之轉介病患，開立不實診斷文書，供病患或其家屬詐領失能給付金等。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官王聖豪偵辦病患詐領失能給付金案，執行搜索31處，傳訊26人到案，檢察官查出程姓醫師涉嫌配合何姓仲介之轉介病患，開立不實診斷文書，供病患或家屬詐領失能給付金等，涉犯偽造文書及加重詐欺等罪嫌，向法院聲押禁見，惟法院以30萬元交保，檢方將提抗告，並深入調查以釐清犯罪事實全貌。

台南地檢署檢察官王聖豪，接獲勞動部勞工保險局告發病患詐領失能給付金案件，經指揮南檢檢察事務官、台南市調查處調查官、台南市警局刑警大隊偵八隊等司法警察，於3月27日執行搜索31處，傳訊26人到案，扣得手機、病歷、隨身碟等相關文件。

經檢察官訊問後，認為程姓醫師於2015至2017年間配合何姓仲介轉介之林姓病患，開立與患者病況不符的診斷文書，供病患或其家屬向勞動部勞工保險局詐領失能給付金，或向勞動力發展署申請外籍家庭看護工，程、何2人涉犯行使偽造文書及加重詐欺等罪嫌，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，然經法院改命具保30萬元，檢察官將依法提起抗告，並深入調查，以釐清相關犯情中。