男遭控砍殺土城夫婦判8年定讞　「指認有重大瑕疵」獲再審確定

▲蘇姓男子被控埋伏在樓梯間，砍殺對方。最後遭判刑8年定讞。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

男子蘇耀輝被控於1997年間，持開山刀潛入新北市土城區某民宅內，砍傷詹姓夫婦，之後被依照殺人未遂罪判處有期徒刑8年定讞。蘇男不服，多次聲請再審。高等法院日前調查後，認為當時警方誘導證人，再加上欠缺客觀證據，因此日前裁定准許再審。全案抗告最高法院審理，最高法院12日確定重啟再審。

本案發生於1997年11月27日上午7點左右，2名頭戴全罩式安全帽的男子，潛入新北市土城區某民宅內。民宅詹姓男主人走下樓梯，要再按電梯下樓時，2名男子突然持開山刀衝出砍殺。被害人的潘姓妻子聽到哀嚎聲後開門查看，看到了距離約1.85公尺、約有6步距離的一名行兇男子輪廓（可從透明的壓克力面罩清晰看出被告之眼鼻等處），趕緊出門搶救丈夫，但也遭2名兇手砍殺。

2名兇手行兇後逃逸，被砍殺的詹姓夫婦被送醫急救，送到急診室時均已經休克，還好搶救後2人都撿回性命。案發後2夫婦向警方供稱，當時曾因檢舉違建拆遷與人發生訴訟，警方隨即提供包含蘇姓男子在內的多人照片，2夫婦指認蘇男就是兇手。警方逮捕蘇男，檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。案件進入法院後，雖經最高法院2度撤銷發回，但最後仍於2005年間判刑8年定讞。

蘇男懷抱冤屈入獄服刑，期間「台灣冤獄平反協會」不斷為其奔走，並於2021年間正式向高等法院聲請再審，但高院也多次駁回。終於在高院去年10月間的裁定中，認為本案證人指認過程有單一照片、單一指認的重大瑕疵，再加上測謊判讀過程有疑問，以及欠缺其他客觀證據的因素下，准許再審。檢方不服，抗告最高法院，但經最高法院審理後，於12日駁回檢方抗告。全案確定將於高等法院重啟再審程序。