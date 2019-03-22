想海撈百億「樂陞科技」許金龍2億交保　檢方抗告遭駁

▲許金龍二審獲改判12年，並獲得2億交保，檢方抗告遭駁回。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前股票上櫃公司樂陞科技董事長許金龍，爆發與日商「百尺竿頭」公司違約不交割案件，檢方指控他企圖從中海撈股海百億元，因此提起公訴，經高等法院去年11月底的二審判處有期徒刑12年，他日前也獲准2億元交保。檢方抗告，但最高法院審理後，22日駁回檢方抗告確定。

樂陞科技在遊戲類股中原本頗受看好，2016年中更傳出被日商「百尺竿頭」公司以48億餘元公開收購，成為台灣史上遊戲業最大收購案，樂陞股價應聲上漲，衝到每股115.5元。但最後「百尺竿頭」公司卻違約不交割，未履約付款，成為我國證券交易史上首宗公開收購違約交割案件。案發後檢調單位隨即偵辦，將樂陞董事長許金龍傳喚到案，並聲請羈押獲准。

檢方偵查終結後，將本案分為7大犯罪區塊，包括「不實私募、密約套利」「回售TP、密約背信」「偽發CB、套利控股」「百尺竿頭、詐偽收購」「操縱股價、牟取私利」「挪用資金、侵占款項」及「隱匿關係、財報不實」，打算藉機狂撈百億元。檢方也對許金龍等10人提起公訴，並對許金龍求刑30年。而樂陞股價也一路溜滑梯，跌到9.86元，2017年10月間正式下櫃。

一審法院將將許金龍判刑18年、併科1億元罰金。高法院二審去年11月底宣判，仍將他重判有期徒刑12年、併科罰金1億元，並宣告沒收12.1億。高院隨即裁准許金龍2億元交保，但許金龍籌不出保金。案件上訴第三審，最高法院審理時，許金龍再度聲請具保停押，受理的高等法院合議庭在本月初再度裁定2億元交保，許金龍順利籌出保金，3月11日交保離開看守所。

檢方對許金龍交保裁定提出抗告，最高法院審理後，認為原裁定理由充足，因此22日駁回檢方抗告確定。

