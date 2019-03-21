桃園市議長邱奕勝被控貪汙72萬元　無罪確定

▲桃園市議長邱奕勝貪污案，無罪確定。（圖／桃園市議會提供）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市議會議長邱奕勝，被控於2004年擔任桃園縣副議長期間，指示助理蒐集不實發票及憑證，詐領公款72萬餘元，一審將邱男、助理各判刑8年、3年8月，但高院去年更一審以查無實證為由，將邱改判無罪，助理改判1年8月及4月，案經上訴，最高法院21日駁回確定。

檢方起訴指出，邱奕勝自2002年3月1日擔任副議長，約僱人員曹姓女助理派任到他辦公室，2005年間約曹女自購ＬＶ皮包當訂婚禮物，卻虛構受禮人頭，假報邱奕勝送禮名目請款。另外檢方還查出，邱奕勝還購買按摩椅、傳真機，同樣也以送禮名義報公帳，以此手法至少詐得72萬元。檢方2010年對邱男、曹女提起公訴。

一審桃園地院審理後，認定邱男指示曹女詐欺公款，因此依照《貪污治罪條例》重判邱男有期徒刑8年、曹女有期徒刑3年8月。二審更加重判邱男有期徒刑9年、曹女有期徒刑4年。

案經撤銷發回後，高院去年5月間更一審則改認定曹女持有副議長的職章，並獲機要祕書授權自行蓋章，全案乃曹女認有機可趁，即蒐集個人或家人消費的發票偽造公款支出；因此更一審改判邱男無罪，曹女經減刑後改判1年8月。案經上訴，最高法院21日採信更一審見解，仍認定邱男並非曹女共犯，因此駁回上訴，邱奕勝無罪確定。

