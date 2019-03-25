盜用社工員人頭向桃社會局詐領款項　社福機構負責人遭訴

▲社福機構負責人盜用社工員人頭詐領補助，遭桃園地檢依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。（圖／資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

某社會工作師事務所負責人劉男（40歲），於承攬桃園市政府社會局家庭暴力暨性侵害防治中心委託的「2016年委託辦理老人保護追蹤關懷服務方案」期間，盜用2名社工名義，詐領加班費、年終獎金並製作假房租騙取款項，八個月內向家防中心詐領近30萬元，25日遭桃園地檢依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。

檢方指出，劉男是從2017年5月至12月期間，假借2名社工員名義，製作不實的薪資、加班費、差旅費，風險津貼以及年終獎金等並偽造打卡記錄，並在她們未經同意下，盜蓋她們的印章向家防中心申請核銷，陸續詐領達12萬2000多元。

而依委託契約請領辦公廳舍租金費用規定，劉男還把自己房子的建物謄本所有權人，偽造成是岳母所有，並製作假租約以每月3萬5000元租金，向家防中心詐領詐領5個月17萬5000元租金。

劉男於檢方偵訊時，坦承未經2名社工同意，就擅自盜蓋她們印章並核銷，而社工員也表示遭劉男盜蓋印章，並沒有拿到所謂的加班費、年終獎金等。檢方並查出相關帳冊、經費支出憑證等等證物，於今偵結依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴劉男。