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麻疹再添3例...「接觸感染」居多！　澳門衛生局：打針仍會中招

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▲▼ 菲律賓麻疹疫情擴散。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲澳門麻疹已累計19例。（示意圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

澳門麻疹個案24日再添3例，至今已累計19例。在過去的案例中，大部分都因為醫護人員與患者「接觸」而集體感染；澳門衛生局局長李展潤指出，雖然許多市民已接種疫苗或曾經感染過麻疹，但仍有機會中招，「不過目前尚未發現第三代傳染的個案，暫時未見廣泛擴散的情形，大家無需太過分擔心。」

根據澳門衛生局近日報告顯示，這3名感染的患者中，有2人在早前均為早前一例麻疹輸入病例的接觸者，而另外1名患者的感染源頭目前正在調查中。澳門從2019年至今的19例個案中，已有7例是由外地進入到澳門，11例是與輸入病例相關的個案，此外，另1例待調查。

▲麻疹疫情延燒　赴日旅遊要注意　麻疹疫苗別忘了打。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

▲澳門衛生局局長表示，就算打了針仍有可能感染麻疹。（圖／臺大醫院新竹分院提供）

據了解，澳門鏡湖醫院近日累計，已有7名醫護員及2名病患因與前一例麻疹輸入病例有接觸，導致群體感染。李展潤指出，「目前仍有數例的疑似個案正在做進一步檢驗，不排除有新病例，而病例中的相關醫護人員都是由同一病源引起，但還沒發現第三代傳染的個案。」

澳門衛生局2018年已安排人員為澳門航空職工接種疫苗，目前也安排多家醫院的醫護人員注射疫苗，以降低感染機會。不過，李展潤表示，麻疹傳染性非常強，東南亞一帶近期也出現多件個案，雖然澳門大部分市民已接種疫苗，或已感染過麻疹，但仍有機會中標，因此切勿掉以輕心。

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關鍵字：麻疹,澳門,衛生局,接觸,感染,打針,醫護人員,病患,粵港澳要聞

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