站務員空手衝上去制伏持刀男！奪刀慘被劃傷　台鐵曝驚險過程將記功

▲松山車站發生持刀男子追砍事件，所幸台鐵站務員及路過旅客聯手將他制伏。（圖／讀者提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵松山車站27日驚爆一名高姓男子持刀企圖攻擊旅客，並高喊「我是下一個鄭捷」，甚至持刀欲追砍跑出車廂的旅客，所幸在過程中，遭一名帶著背包見義勇為的男性旅客及台鐵站務員合力制伏。對此，台鐵表示，針對第一時間協助警務人員危機處理的站務員們，將給予表揚並敘獎。

請繼續往下閱讀...

▲制伏台鐵持刀男的站務員胡家鳴在奪刀過程中，不小心被刀劃傷。（圖／台鐵提供）

台鐵松山站羅站長還原整個驚險過程，他說，當時一名南港站站務員去台北洽公，剛好就跟該名嫌犯坐在同一車廂，在過程中發現嫌犯持刀揮舞，就馬上通報下一停靠站的松山站，並通報警方。在嫌犯下車追著一名女旅客衝出車廂後，突然在月台樓梯坐下，當時一名路過旅客用背包要打掉嫌犯的刀，最後嫌犯因而跌倒，這時台鐵松山站總務室站管胡家鳴隨即衝上去制伏，手遭刀子劃傷，松山站站務員張治國及南港站站務佐理林俊耀也趕上去幫忙。

▲高男事發前在列車上開直播不斷翻弄包包內的東西，還發出鏗鏘的聲音，讓旅客相當不安，下一秒他就亮出刀子試圖攻擊旅客。（圖／翻攝自Facebook）

據了解，該名嫌犯衝下車時，有一群國小附設幼兒園的中班和大班小朋友到松山車站戶外教學，距離嫌犯非常近，情況很危及。羅站長說，為維護旅客的生命安全，站務員責無旁貸，空手就衝上前制伏，他也相信，任何一個台鐵員工看到這樣的情形也都會衝上去。

台鐵指出，松山站站員胡家鳴、張治國、南港站站員林俊耀、黃威豪，第一時間協助警務人員危機處理，除立即通報聯繫外，並侍機徒手壓制嫌疑人交由鐵路警察處理，英勇可嘉，足為楷模。據了解，台鐵將在周五局務會報表揚並敘獎，至於會是給獎金或是頒發什麼獎勵，目前仍在研議中。