　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「是天意也是我的決定」　台鐵持刀男臉書曬「器官捐贈同意書」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 英勇男背後霸氣一拳　鄭捷2.0秒被打趴 。（圖／讀者提供）

▲松山車站27日一名高姓男子突拿出刀攻擊旅客，稱自己是下一個鄭捷，臉書曾曬出器官捐贈同意書。（圖／讀者提供）

突發中心／台北報導

松山車站27日一名高姓男子突拿出刀攻擊旅客，一路拿刀跑到樓梯高喊：「我是下一個鄭捷」，對面女子看到後趕緊大喊「你要幹嘛」下車呼救，站務員也趕緊上前幫忙奪刀將該名男子壓制在地，高男詭異行為讓人毛骨悚然，還曾經在臉書曬出「器官捐贈同意書」並說「是天意也是我的決定」。

高姓男子14日在個人臉書發文，曬出「器官捐贈同意書」，同意書上簽署原因寫到「我的生命沒意義，把全部給需要的人」，下一欄位寫給家屬的話，高男則寫「也許是天意，也是我的決定」。

另外，14日當天高男臉書也有另一則貼文，他PO出醫院藥袋，寫下「工作上的『需要』這是緊急用的『藥』一個是『重量型』，另一個『輕量型』看當時的情況，自己決定判斷吃甚麼？但是會嗜睡，要考慮好。」

高男甚至還錄下直播影片，鏡頭一直照向自己不斷喃喃自語，更在自己直播底下留言「我是神經病，準備回診了」、「我在醫院」、「我神經病」、「我捐心臟或大腦所有器官」等語，令人毛骨悚然、相當疑惑。

【更多新聞】

撒旦直播！ 臉書預告「把心交給惡魔」　 台鐵列車狂笑：我是下一個鄭捷

我要當下一個鄭捷！紅衣男台鐵列車「隨機亮刀」　女嚇壞：你要幹嘛？

 

ET快訊
中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克！洋投肯恩也要離隊
後悔放棄約會…張軒睿告白：我喜歡她！Selina甜認「我們在
驚險畫面曝光！英勇神秘男「背後霸氣一拳」　台鐵持刀男秒被打趴

關鍵字：台鐵,器官同意書,臉書,直播,持刀

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

挨控棄養車禍重傷狗！網怒罵「良心過得去嗎」　愛媽飼主背後藏洋蔥

單親姊妹花探望病嬤　騎車返家與聯結車相撞...姊頭遭輾命危

我要當下一個鄭捷！紅衣男台鐵列車「隨機亮刀」　女嚇壞：你要幹嘛？

夫半裸大豹溪溺斃託夢23次喊冤　妻問神17次「因財而死」

小林村滅村「10年國賠案」大逆轉　15災民各獲賠150萬到300萬

太陽公主號「旅程像逃難」爆霸船　800人簽署抗議：我們只要一句道歉！

女嬰被扔人行道／她失溫在紙箱裡顫抖…網：抓出父母毒打一頓

騎士趕上班貪快左轉　下秒遭休旅車撞飛「肢體變形」斷魂

派出所長郭若萱遭議員嗆聲　內政部次長陳宗彥力挺嚴正執法

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

派出所長郭若萱遭議員嗆聲　內政部次長陳宗彥力挺嚴正執法

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

屏東農遭眼鏡蛇咬！　按傷口緊急擠血注射血清撿回一命

最狂房東張淑晶領光眼科院長的存款　法官要她把5百多萬全吐出來

台鐵持刀男「與刀戀愛」！看災難片爽喊：吸收更多黑色能量變態心理

「是天意也是我的決定」　台鐵持刀男臉書曬「器官捐贈同意書」　

快訊／大車司機進站加油　女騎士「慘遭爆頭」當場慘死

驚險畫面曝光！英勇神秘男「背後霸氣一拳」　台鐵持刀男秒被打趴

央行員工疑受「情緒上困擾」　獨自上頂樓...結束生命

偷3塊「請勿停車」告示牌變賣70元　竊賊辯：以為沒人要

獨家專訪／THE BOYZ「官配CP」誕生！爆料遲到王跟悶騷都是同一人

6萬連署挺韓國瑜選總統　王欣儀籲太陽們「放下個人考量」

統獨內耗成問題　黃瀞瑩：用統獨威脅人民卻沒人在乎民生

延伸島嶼生命綠　樹藝師盧昕宏告訴你如何修剪樹木

派出所長郭若萱遭議員嗆聲　內政部次長陳宗彥力挺嚴正執法

舉重屬體壇禁藥大戶　台灣至今6人被抓包禁賽

高鐵嘉義站進站年減萬人　房仲分析：3原因導致「先天不良...後天又失調」

2019新竹味市集吹親子風　 40攤在地美食出動

肩爆腫如拳！他骨頭被「細菌啃食2.5cm」染肺外結核：沒很不舒服

根本連續中樂透！他用0.5折買頭等艙　卻因椅子壞掉獲賠20萬

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

社會熱門新聞

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「..

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只..

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰..

英勇男背後霸氣一拳　持刀男秒被..

快訊／中壢男汽旅舉槍自戕身亡

松山車站疑情侶吵架　男子拿刀怒..

說到心坎裡...嘉南神秘「響板..

柳林瑋涉性侵　2女控車內強吻硬..

台南國小驚爆狼師　女童遭性侵2..

租到凶宅！男大生提告敗訴：盡力..

國道4連撞　運將急煞憂H鋼貫穿..

即／30歲女墜落中央銀行　「臟..

不滿太陽公主號行程延誤　旅客霸..

台鐵持刀男臉書「把心交給惡魔」..

更多熱門

相關新聞

英勇男背後霸氣一拳　持刀男秒被打趴

松山車站27日中午傳出一起事故，當時一名男子疑似是在列車上突然拿出刀，一路拿刀跑到樓梯還高喊：「我要當下一個鄭捷」，這時一位英勇的民眾埋伏在後，拿包包大力把男子的刀打掉，而目前男子已經遭到警方壓制後帶走，所幸這起事故並沒有造成人員傷亡。

民眾臉書打卡辱罵員警　送辦吃官司

撒旦男直播「刀抵胸口」0人理

松山車站驚傳男子持刀追人！

外媒：蘋果不惜舉辦一場發表會來攻擊臉書及Google

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

29歲男帶小三回家玩3P　46歲妻捅她下體

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

許淑淨用藥遭禁賽

被告知「是血癌徵兆」！五熊崩潰大哭

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

王心凌無P真面目被拍到！「五官變了」

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

好市多衛生紙　他警告：使用前三思

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

談戀愛「最無聊」的星座男！

墾丁燒烤店吃4130元　陸客只帶1500拒付

高嘉瑜想凍卵　國外借精生混血娃

資訊公司徵才「英文越爛越好」

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面