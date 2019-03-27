「是天意也是我的決定」　台鐵持刀男臉書曬「器官捐贈同意書」　

▲松山車站27日一名高姓男子突拿出刀攻擊旅客，稱自己是下一個鄭捷，臉書曾曬出器官捐贈同意書。（圖／讀者提供）

突發中心／台北報導

松山車站27日一名高姓男子突拿出刀攻擊旅客，一路拿刀跑到樓梯高喊：「我是下一個鄭捷」，對面女子看到後趕緊大喊「你要幹嘛」下車呼救，站務員也趕緊上前幫忙奪刀將該名男子壓制在地，高男詭異行為讓人毛骨悚然，還曾經在臉書曬出「器官捐贈同意書」並說「是天意也是我的決定」。

高姓男子14日在個人臉書發文，曬出「器官捐贈同意書」，同意書上簽署原因寫到「我的生命沒意義，把全部給需要的人」，下一欄位寫給家屬的話，高男則寫「也許是天意，也是我的決定」。

另外，14日當天高男臉書也有另一則貼文，他PO出醫院藥袋，寫下「工作上的『需要』這是緊急用的『藥』一個是『重量型』，另一個『輕量型』看當時的情況，自己決定判斷吃甚麼？但是會嗜睡，要考慮好。」

高男甚至還錄下直播影片，鏡頭一直照向自己不斷喃喃自語，更在自己直播底下留言「我是神經病，準備回診了」、「我在醫院」、「我神經病」、「我捐心臟或大腦所有器官」等語，令人毛骨悚然、相當疑惑。

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