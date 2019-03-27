台鐵持刀男情緒不穩筆錄長達7小時　醫師精神評估後移送北檢

記者柳名耕、黃彥傑／台北報導

台鐵松山車站在27日中午發生男子持刀事件，所幸見義勇為的民眾以及站務員即時攔阻，才沒有釀成事故，鐵警局台北分局除了製作筆錄外，也請來醫生針對該名男子做精神評估，稍早依刑法151條《恐嚇公眾罪》移送台北地檢署複訊。

高姓男子27日從桃園搭乘台鐵1162班次火車北上，快到松山車站時卻突然拿出15公分長的水果刀，邊笑邊走地說：「我要當下一個鄭捷」，路過民眾紛紛紛驚恐躲避。

▼站務員在制服高男時遭水果刀劃傷。（圖／讀者提供（左）台鐵提供（右））



到樓梯時，站務員先與高男對峙，1名身穿深藍色上衣的男子先以包包重擊高男，眾人就圍上前制服並取下刀械，交由隨後趕到的鐵路警察。

而高男案發前便在臉書發文預告，「我決定好了學『鄭捷犯案』我的目的是把『心』交給『撒旦惡魔』」，如今看來讓人相當不寒而慄，從他的臉書可觀察到，高男為一名臉書重度使用者，一天少至1篇多至9篇貼文，其中更多次提及2014年由鄭捷所犯下的台北捷運隨機殺人事件。

由於高男落網後情緒相當不穩，在問筆錄時高男不斷地答非所問，警方最後找來精神醫師針對高男進行評估，歷經近7個小時的偵訊後，高男訊後被依《恐嚇公眾罪》移送台北地檢署複訊。

▼警方歷經7小時的訊問，傍晚將高男移送台北地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）



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