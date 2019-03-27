台鐵持刀男「與刀戀愛」！看災難片爽喊：吸收更多黑色能量變態心理

▲從臉書上可知，台鐵持刀男愛刀成痴。（圖／翻攝自高男Facebook，下同）

突發中心／綜合報導

一名高姓男子27日搭乘台鐵時，疑似在車上突然拿出水果刀，對面的女乘客目睹後驚恐大喊，「你要幹嘛」，隨即下車呼救，高男則在松山車站一路拿刀跑到樓梯高喊，「我要當下一個鄭捷」，嚇壞在場所有人。據了解，高男相當喜愛「刀具」，看見時甚至會出現「彷彿戀愛」的感覺，除此之外，他還偏愛觀看人們陷入危險境況的影片，直呼「我還想吸收培養『更多』這類『黑色邪門能量變態心理』」。

高男案發前便在臉書發文預告，「我決定好了學『鄭捷犯案』我的目的是把『心』交給『撒旦惡魔』」，如今看來讓人相當不寒而慄，從他的臉書可觀察到，高男為一名臉書重度使用者，一天少至1篇多至9篇貼文，其中更多次提及2014年由鄭捷所犯下的台北捷運隨機殺人事件。

從高男的臉書上也可看出，他相當喜歡刀具，還曾在商店內拍下琳瑯滿目的刀具照片，直言「這些刀挺美的...看得彷彿像是戀愛的『心動』了，對這些『刀』說很『漂亮或帥氣』不知道這些刀會不會感受到我的『心』我的『愛』？」

除此之外，高男還曾分享「死神擦身而過系列」影片，看著人們陷入危險的影片，他還說「看的挺『爽』」，並稱還不夠，如果是世界末日級別的災難，才更有恐怖的魅力、更爽，表示還想吸收更多這類的「黑色邪門能量變態心理」。

【相關新聞】

撒旦直播！ 臉書預告「把心交給惡魔」 台鐵列車狂笑：我是下一個鄭捷

我要當下一個鄭捷！紅衣男台鐵列車「隨機亮刀」 女嚇壞：你要幹嘛？