百年頭一遭！白沙屯媽祖3D彩繪列車彰化首航　信眾搶拍照　

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯號彰化站首航！苗栗縣通霄白沙屯媽祖進香文化活動將於4月8日凌晨起駕，展開10天9夜的北港進香遶境之旅，拱天宮首度與台鐵合作的3D進香文化彩繪列車，25日上午從彰化火車站首航出發，4節車廂呈現白沙屯媽祖徒步進香的歷史鏡頭，讓許多鐵道迷及信眾們大呼真是漂亮。

▲白沙屯媽祖號25日上午從彰化火車站首航到竹南。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲白沙屯媽祖號25日上午從彰化火車站首航，吸引許多信眾及鐵道迷到場拍攝搭乘。

台鐵2524車次白沙屯媽祖彩繪列車25日上午10時11分從彰化站首航出發，吸引大批鐵道迷蜂擁而至搶拍，彩繪火車每日不定班次行駛於苗栗竹南與彰化之間，時間長達3個月，彩繪列車共有4節車廂，分別為「媽祖啟程、互信互愛、心火香傳、圓滿歡愉」4大主題，真實呈現白沙屯媽祖徒步進香的百年傳承。

而臉書《白沙屯拱天宮》官網也開直播慶祝這個百年難得的喜事，讓白沙屯媽祖信眾都很開心，擔任首航司機員的張瑞彬本身也是通霄人，他非常興奮的說，一定是他跟媽祖的緣分特別深厚，才會當上首航司機員，未來一定要到拱天宮參拜媽祖神尊，感謝在媽祖的保佑下，大家平安順利。

彰化站長邵宏松說，白沙屯媽祖彩繪列車早上10點11分從彰化站出發，預計中午12點5分到達竹南站，期間將於11點37分在白沙屯站停留5分鐘，提供熱愛白沙屯信仰文化及鐵路迷朋友拍照。

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