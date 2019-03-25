晚餐才吃大披薩慶生　彰化國三生跳樓「生日變忌日」

▲國3生自家跳樓輕生，家人為他焚燒紙錢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名國三鄭姓學生，23日才剛與同學高高興興的慶祝16歲生日，晚上在家不滿鄭父叨唸他不讀書、整日沉迷電玩，電腦主機遭父拔除收走，憤而從家中3樓神明廳一躍而下，結束生命，生日變成忌日，讓家屬及校方悲慟莫名。

據校方表示，鄭生在校參加機器人創客社，還榮獲全縣第2名的佳績，23日當天是鄭生剛滿16歲生日，中午還跟班上同學一起慶生，晚上鄭父還為了愛子生日，特地買了大披薩全家一起慶祝，而喜歡養小烏龜小寵物的鄭生，也跟校長說他未來的志願，是要就讀鹿港高工水產養殖科，就這樣歡歡喜喜的一天，沒想到就在晚間竟然天人永隔。

▲國三生疑似沉迷電玩。（圖／達志示意圖）

據了解，鄭生就讀國小時成績排名全校10名內，在就讀國中1年級要升國2的暑假，到綠島旅遊時，因車禍受傷住院，當時在病床上無聊開始迷上線上遊戲，成績也開始一路下滑，沒想到就在23日晚間，愛子心切的鄭父對兒子說「都要段考了還玩電玩」，將電腦主機收走，鄭生留下遺書選擇跳樓輕生，來表達對父親的不滿。

鄭父在從事農作，與妻離婚後未再結婚，育有一子一女，經濟小康，由於鄭父非常關心2個小孩的成長，雖然是單親家長，父代母職的他在農忙之餘總是很用心在栽培孩子，經常帶小孩參加家庭旅遊、慶生等活動，鄰居間也從未聽聞有過鄭父與兒子有過任何的爭吵，校方擔心喪子之痛可能讓他無法承受，因此也安排慈濟等團體到場與鄭父做心理輔導，希望能撫平心裡的傷痛。

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