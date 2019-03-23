「仲夏寶島號」3日遊4/1開賣！蒸汽火車駛入花東祕境小站

▲郵輪式列車「仲夏寶島號」3日遊。（圖／台鐵提供）

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夏季鐵道旅遊！台鐵今日公布三梯次郵輪式列車「仲夏寶島號」3日遊，旅途中可搭乘CT270型蒸汽機車牽引莒光號車廂從台東出發漫遊花東縱谷，沿途停靠祕境小站「山里車站」、「池上車站」以及以穀倉意象設計的最美小站「富里車站」最後抵達玉里，感受復古鐵道的迷人風情。三梯次將於4月1日上午9時同步開賣，請喜愛鐵道的民眾別錯過。

CT270型蒸汽機車與日本C57型機車為姐妹車型，在日據時期擁有「速度之王」的美名，承載許多台灣鐵道的歷史記憶。國寶級蒸汽機車牽引仲夏寶島號的行程預計將吸引大批鐵道迷朝聖。台鐵局臺鐵局郵輪式列車為推廣鐵道旅遊，將於6月29日、7月6日及7月12日分別開行三梯次3天2夜行程。

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以首梯來說，除了經典蒸汽火車的體驗外，花東綠野平疇的美景以及獵人學校學習原住民傳統技藝、瑞穗牧場貼近超可愛乳牛群、花蓮最人氣貨櫃星巴克的特色體驗。後兩梯次還有南迴祕境與嘉義檜樂手做等主題，暑假期間欲安排親子行程的民眾要把握機會。

台鐵局為便利民眾及早安排假期，每趟行程售票日期特別提前於出發日3個月前開賣，3梯次「仲夏寶島號」售票日期同時在4月1日上午9時同步開賣，有關訂票及詳細行程資訊，請參閱網頁或洽協力廠商易遊網旅行社。上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，以臺鐵局官網公告資訊為準