顏純左推動反毒政策　大台南家長協會力挺

▲顏純左醫師推動「永續台灣、無毒家園」連署，獲得大台南家長協會支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大台南家長協會3月24日舉行會員大會，特邀請前台南市副市長顏純左醫師專題演講「家庭教育與反毒政策」，目前政府的反毒政策方向一、預防二、緝毒三、戒毒，顏純左指出反毒政策最重要的是預防。

顏純左說，過去宣導對象以學生為主是不對的，應該以家長為主，教導家長如何發現孩子是否染毒，其次是宣導不宜過於繁雜，應該簡化讓家長易了解，讓家長站在反毒第一線，現場的家長聽完之後都非常認同顏純左的政策，顏純左表示如能進入立法院，將全力推動「新創意反毒政策」。

大台南家長協會理事長李偉宏，於臨時動議時提出共同支持顏純左醫師推動「永續台灣、無毒家園」連署。顏純左醫師並在現場送參加的家長「驗毒試劑」，顏純左服務處備有「反毒衛教卡」、「驗毒試劑」供民眾免費索取，歡迎有需要的民眾來電服務處06-6321678。

顏純左表示，2015年統計資料顯示，台灣每年有2萬5個家庭受悲劇影響，2018台年灣將挹注4約百億經費掃毒！因此，推動「新創意反毒策略」讓悲劇不再發生。顏純左說：反毒是一生的志業，此次投入台南市第一選區立委初選，提出反毒政策必須從家庭做起，首先將在立法院推動由政府提撥經費購買驗毒試劑免費贈送給家長。

顏純左說，由政府提供合法、有效的驗毒試劑，並推動居家檢測，由家長站在反毒第一線，早日發現即時協助，如此將不會留下前科紀錄，未來他如能順利當選立法委員，並將推動立法凡販售或提供毒品供予未成年者服用，不得假釋。以重刑嚇阻販毒者毒害孩子，以家長切身的關心讓孩子免於誤入歧途。