驚！警察對兒童開出紅單　家長竟說好開心…原來是體驗營

▲台南市警局交通警察大隊特別和永華國民運動中心合作，舉辦「小小警察快閃體驗營」活動，讓小朋友穿上可愛的警察小制服，體驗關卡和警察一同打擊犯罪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為使犯罪預防及交通安全觀念從小紮根，台南市警局交通警察大隊特別和永華國民運動中心合作，舉辦「小小警察快閃體驗營」活動，讓小朋友穿上可愛的警察小制服，體驗關卡和警察一同打擊犯罪，過程中更向小朋友教育辨識新興毒品及交通安全等觀念，家長直呼：「萌值破表！快要融化！」。

台南市警局更別出心裁設計「戰警射擊訓練」及「交通安全」關卡，在「戰警射擊訓練」關卡部分，將時下常見新興毒品，張貼靶紙穿戴身上，裝扮毒品大魔王，解說毒品對人體的傷害，同時假裝發送零食，藉此吸引小朋友受騙上當，最後由現場小小波麗士們，透過手上的「善良之槍」與警察共同來打擊毒品大魔王。

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而交通關卡部分，除一般「配戴安全帽」、「攜帶安全帶」觀念，並體驗小型警用重型機車外，活動策劃人分隊長連瑋鑫，還賦予小朋友一個正義的任務：「對於父母違規或是酒後駕車時，記得給予嚴厲的譴責」。最後，還為小朋友開立紅單作為這次活動的紀念獎品。

反毒關主巡官黃翊禎表示，關卡設計的目的就是希望啟發小朋友識毒反毒及交通安全的知能，一方面透過生動有趣的互動遊戲，達到寓教於樂的宣導效果，另一方面則是建立小朋友正確的法治觀念並期許能夠向下扎根。

這次活動由警察局犯罪預防及交通安全宣導團聯手出擊，希望能藉此類親子體驗活動，強化兒童自我防衛意識，活動籌備成員科員黃東偉表示，相關親子宣導活動如民眾反應良好，將順勢開啟「台南市小小警察宇宙」，獨步全國首創系列主題體驗活動，未來預計規劃小小福爾摩斯警探密室逃脫體驗，請市民朋友持續關注追蹤「阿仁局長室」及台南市警局臉書粉絲專頁，將不定期公告小小警察活動線上報名資訊，歡迎各位小朋友一同加入小小警察行列。