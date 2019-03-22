百處水質監測點　台水為大台南供水安全把關

▲台水六區處在轄內設置127處用戶端水龍頭做為監測點，靠每月水質抽驗，為大台南190萬人口供水安全把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

水是民生必需品，水質的管控攸關民眾生命安全，水公司除在淨水處理有嚴格控管流程外，另外在供水管網前中後端，都設置了水質監測點，以台水六區處為例，在轄內設置127處用戶端水龍頭做為監測點，靠每月水質抽驗，為大台南190萬人口供水安全把關。

台水六區處表示，安全自來水除了要有符合「飲用水管理條例」所訂「飲用水水源水質標準」之水源外，尚須經淨水場完善的處理，生產符合「飲用水水質標準」的自來水，接著就需藉由管線，將安全自來水送至用戶水龍頭。

為管控自來水輸送過程未受污染，台水六區處於台南市共設有127處用戶水質監測點，其中有60處亦為台南市環保局的監測點，台水六區及環保局會定期及不定期至這些用戶現場抽驗水質，並採水樣回實驗室檢測，確保自來水水質安全。2018年抽驗1858件，檢驗1萬3680項次，水質均合格。

用戶端水質檢驗的項目包括：濁度、臭度、色度、pH值、自由有效餘氯、大腸桿菌群等，檢驗結果會公布在台水六區網站水質專區（http://www6.water.gov.tw/ch2/08integrity/04-list.asp），供用戶查詢以了解用水水質狀況。

水公司表示，這些採水點設置已超過10年以上，用戶也都知道自己家被設為水質監測點，早已習慣水公司每個月去採水，尤其採水時需依標準作業程序（SOP）先流掉一些水再進行採樣，用戶也都相當配合，因此為了感謝用戶長期無私提供自家水龍頭供檢測水質。