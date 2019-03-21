4張最新兒童保單PK　產壽險飆創意滿足家長的愛

▲許多家長為孩童提早規劃保險。（圖／記者季相儒攝）

記者李蕙璇／台北報導

兒童節快到，保險商品市場也應景愈加活絡。ETtoday保險雲整理出近期4家產壽險公司推出的兒童保單，有類似儲蓄型的增額保單，還有針對孩童常發生的腸病毒、腦膜炎、傳染性腸胃炎等疾病及運動意外，推出適合的責任險與醫療傷害險保單。

中華郵政－生存金＋滿期金

壽險趁著今年正逢成立123週年，在3月20日當天推出新一款的增額兒童保險商品，主攻1~25歲，強調可以領到生存保險及還本金。譬如說，媽媽為10歲的女兒買保額10萬元、10年期繳費，年繳保費約3萬1,574元。每屆滿2年，可領6,000元生存保險金。等繳滿了10年後到34歲保單週年日的這一段期間，每一保單週年日可領6,000元生存保險金，而到35歲保單週年日，便再依保單條款領得30萬元滿期保險金。

元大人壽－幼童特定傷病

這一張終身醫療健康保險，針對未滿14歲的幼童特定傷病，包含腸病毒感染、哮吼症、腦膜炎等類型，還有容易發生誤食東西，譬如說吞食異物、誤食傷害性化學物質，若經醫師診斷確定且住院治療4天以上，或是發生食物中毒（2人或2人以上攝取相同的食物）住院診療，即可獲得保險金理賠。

新安東京海上產險－小孩退貨照顧險

新創發展中心團隊中有許多是撫育2歲、5歲及國中小就學孩童的年輕父母，他們曾因為小孩生病一年多達98張掛號繳費單據而爸爸跟公司請假照顧時數達50小時以上，丈夫和妻子也會因為誰請假扣薪水的多寡還決定誰留在家照顧小孩而拌嘴鬥氣，因此集思廣益獨家研發出一張網路暱稱「小孩退貨照顧險」的兒童居家照顧費用保險，可以一年全台獨家銷售。

和泰產險－新傷害險

注意到0~15歲兒童學習玩滑步車及出席比賽趨勢，還有蛇板及直排輪等活動也頗受歡迎。在玩樂之餘也要注意安全考量，陸續媒體報導受到場地不適宜而造成孩子在玩滑步車時受傷案件，建議家長可以為孩子考量一款新傷害險專案，保障範圍包括一般意外身故或失能保險金、實支實付傷害醫療、重大燒燙傷、個人傷害特別看護費用保險金等，當發生意外受傷於合格醫療院所看診後，提供的所有單據皆可在保額內全額賠付。