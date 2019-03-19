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關懷外籍移工 檢警前進科學園區宣導反毒

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▲台南地檢署與保警第二總隊第一大隊在南科工業園區，共同舉辦「關懷移工、向毒品說不」反毒宣導活動，藉以宣示新世代反毒之決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署與保警第二總隊第一大隊在南科工業園區，共同舉辦「關懷移工、向毒品說不」反毒宣導活動，藉以宣示新世代反毒之決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署鑒於屢有偵破不法份子開設舞廳、網咖等，利用外籍移工閒暇或因生活苦悶、逃逸等因素，藉以吸引外籍移工在假日期間前往消費時，提供毒品咖啡包、搖頭丸、K煙舉辦轟趴等，特與保警第二總隊第一大隊在南科工業園區，共同舉辦「關懷移工、向毒品說不」反毒宣導活動，藉以宣示新世代反毒之決心。

主任檢察官許嘉龍以生動活潑之方式，切合外籍移工及企業管理者之需要實施宣講，瞭解毒品之危害而共同防制氾濫，並讓雇主或外籍移工對毒品危害相關法律與應負之責任有所認識，且勇於檢舉販毒及走私毒品。

外籍移工隻身來臺工作期間，容易受到不法集團誘惑而接觸毒品，不僅危害健康，工作過程也可能因精神不集中增加勞安風險又違反我國法令，除影響自身合法工作權益外，且花費在毒品支出，也讓外籍移工背負沉重債務，甚因而販賣或引誘他人施用、轉讓、施用等不法行為，危害自己也害了他人。

▲台南地檢署與保警第二總隊第一大隊在南科工業園區，共同舉辦「關懷移工、向毒品說不」反毒宣導活動，藉以宣示新世代反毒之決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署特別就外籍移工部分，規劃實施反毒專案；且為快速有效達到是類群體反毒工作成效，主動與保警第二總隊第一大隊籌組計畫性專案宣導作為，更規劃以走入標的團體、訴諸直接感受的方式，於3月19日首場至科技部南部科學工業園區進行首場宣導，計有廠商人資管理人及外籍移工約百餘人參加，現場反映熱烈，宣導成效顯著。

檢察長林錦村指出，防制毒品為當前國家重要政策，反毒策略應不分年齡、族群與國別，方能發揮整體綜效；外籍移工對我國產業現況有相當之重要性，但長期以來，對於外籍移工涉及毒品案件及防制作為或有遺漏之憾，為落實反毒政策，特指示地檢署緝毒專組及地區政風業務聯繫中心研議後，與保警第二總隊第一大隊共同規劃辦理「關懷移工、向毒品說不」反毒宣導活動，推展全方位反毒、緝毒策略，擴大反毒能量，寄期實踐毒品零容忍、攜手打造無毒家園。

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關鍵字：移工,檢警,反毒

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