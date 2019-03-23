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鴻海買完芭樂後　高燕巢果農收到郭董「萬元大紅包」

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▲▼ 鴻海首發燕巢芭樂15萬盈餘紅包已分送至農友手中。（圖／翻攝自臉書／吳芳銘 高雄市農業局長）

▲郭董大筆採買燕巢芭樂，扣除利潤後，再將盈餘分紅給農民。（圖／翻攝農業局長吳芳銘臉書）　

記者洪正達／高雄報導

日前鴻海集團郭董透過永齡農場平台採購高雄農產運往大陸富士康，就在19日將6.5公噸的燕巢芭樂賣出後，22日每位農民均收到上萬元的紅包，詳細了解後，原來是鴻海將賣完芭樂的芭樂扣除成本開銷後，又將15萬元的利潤回饋給農民，甚至還追加了訂單，許多農民表示「從沒遇過這種事情」，連富士康智慧農業執行長白佩玉都相當盛讚郭董的作為。

前次郭韓會中，郭台銘承諾要採購高雄農產，果然在隔天就已經下單6.5公噸的芭樂分10週送往大陸富士康公司，也收到對方不錯的迴響，第5天就臨時追加一貨櫃，且全數出完後，仍會繼續追加。

燕巢農會運銷部承辦人李邦清表示，當時郭董下單完畢後，又想到這些果農相當辛苦，於是在扣除所有成本後，22日就將盈餘回饋給農民，從郭董洽購的價格來看，每公斤38元確實是高於台北拍賣價格，如果再將利潤回饋給農民，看在盤商眼裡一定會認為破壞行情。

許多盤商均表示，供需平衡加上長期穩定的訂單，對價格、生計來講都是美事一樁，當某項蔬果盛產時，鴻海的做法反而能穩定價格及銷售速度，讓大家皆大歡喜。

▲▼來自台灣的芭樂、芒果、釋迦、鳳梨在上海超市販售。（圖／記者陳政錄攝）

▲示意圖，正在上海超市販售的台灣芭樂。（圖／資料照／記者陳政錄攝）　

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關鍵字：鴻海富士康,紅包,燕巢芭樂

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