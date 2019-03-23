鴻海回饋燕巢芭樂15萬盈餘　農民伯伯收紅包Q萌比讚

▲ 燕巢芭樂售出後的15萬盈餘，於22日下午分送至農友手中。（圖／翻攝自臉書／吳芳銘 高雄市農業局長，下同。）

政治中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘日前在短短一小時內，成功完售首航運至深圳的燕巢芭樂，獲利15萬，當時郭董承諾要全部退回農民。對此，陪高雄市長韓國瑜出訪的高雄市農業局長吳芳銘，雖然人不在台灣，仍於22日在臉書上發文表示，今天下午永齡選物平台已將回饋燕巢農民15萬盈餘紅包分送至農友手中。

吳芳銘昨晚9時於臉書上向大家公布這項好消息外，還po出數張農民手拿紅包的開心合照。他表示，這是鴻海首航至深圳1小時完售的燕巢芭樂，共有15萬盈餘，今天下午已將15萬盈餘包成紅包，分送至農民手中。

這項好消息發布後，吸引許多網友紛紛留言大讚郭董的幫忙，有網友認為，鴻海是純幫忙、義務幫忙，不是要賺錢，完全是衝著韓國瑜市長的感動，還有許多企業大老闆也是被韓國瑜市長感動的主動投資高雄，人在做、天在看，韓市長實事做事，感動不只企業老闆也感動台灣人民。

此外，也有人網友看到農民伯伯的笑容後，感動地表示，看著農民伯伯們手拿著的，那個不是施捨，而是真真切切因為自己的商品賣出去，而得到的回饋鼓勵！

其他網友也紛紛留言，「農民個個笑開懷，因為他們最有感」、「公部門跟私人企業合作的最佳典範，超感動的，感謝在前面帶頭衝的市長、局長，感恩」、「農漁民好棒，你們孕育出好品質的產品，將台灣農產品打出國際知名度，為國爭光」、「看到辛苦的老農民臉上的笑容，真的很感動...感謝韓市府團隊及郭董的用心，讚啦」。

▼ 拿到辛苦賺來的紅包後，農民Q萌地豎起大拇指比讚。

▼ 拿到辛苦賺來的紅包後，農民Q萌地豎起大拇指比讚。