救經濟穩預期　李克強《工作報告》狂發18個政策大紅包

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／北京報導

2019年大陸經濟發展放緩壓力驟增，對此大陸國務院總理李克強在昨（5）日發表的政府工作報告中，一口氣推出18個以促進民生經濟為主的「政策紅包」，光減稅降費規模就達約2兆元（人民幣，下同，換算超過新台幣9兆元），更將編列千億預算輔助民眾就業、增加400億預算投資基礎建設。

大陸第十三屆全國人大二次會議5日開幕，李克強在會上發表政府工作報告，擘劃2019年施政藍圖。財政部、發改委亦發布全年預算報告和年度發展計畫。

▲大陸全國兩會在北京召開，對今年施政方向進行部署。（圖／記者陳政錄攝）

受「內外發展情勢嚴峻」影響，大陸今年GDP增速目標調降為6到6.5%之間，為堅持堅持「穩中有進」的政策基調，李克強宣布深化增值稅改革，擴大減稅降費規模，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，規模約2兆元。

減稅方面還包括將強化普惠性支持，落實小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額3萬元提高到10萬元等稅收優惠政策。此外，落實中央新修訂的個人所得稅法，使符合減稅政策的約8000萬納稅人應享盡享。

另在支持民營經濟發展上，還包括，一、將今年國有大型商業銀行小微企業貸款增長30%以上；二、對所有涉企經營許可事項實行「證照分離」改革；三、下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降至16%；四、今年中小企業寬帶平均資費再降低15%、行動網路流量平均資費再降低20%以上等。

▲大陸推動減稅降費。（圖／視覺中國CFP）

普惠民生措施上，包括一、從失業保險基金結餘中拿出1000億元，協助1500萬人次以上的職工技能提升和轉崗轉業培訓；二、改革完善高職院校考試招生辦法；三、兩年內基本取消全國高速公路省界收費站，實現不停車快捷收費；四、大力發展養老特別是支持社區養老服務業；五、展開貧困地區控輟保學專項行動；六、根治農民工欠薪問題，抓緊制定專門行政法規等。

民生保障和基礎設施等領域，包括實施癌症防治行動，推進預防篩查，推進把高血壓、糖尿病等慢性病門診用藥納入醫保報銷。還將繼續提高退休人員基本養老金，落實退役人員保障。為改善居民生活，工作報告也提出要改造提升全國城鎮老舊小區，並鞏固擴大藍天保衛戰成果，目標今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，同時推進城鄉義務教育一體化發展，加快改善鄉村學校辦學條件，發展「互聯網+教育」。

不只如此，按工作報告和中央預算，大陸今年將大幅將低製造業用電成本，降低鐵路、港口收費，並推動基礎建設投資回升，按報告披露數據，今年大陸將完成鐵路投資8000億元，整體預算內投資達5776億元，較去年增加400億元。

▲5日人大會議開幕後「部長通道」。（圖／記者陳政錄攝）

除了李克強在工作報告中發送政策大禮包，大陸中央各主觀機關首長也在人大會議後的「部長通道」受訪時表態。銀保監會主席郭樹清表示將進一步支持民營企業，特別是小微企業融資難、融資貴問題。

工信部長苗圩表示將展開千兆光纖入戶的試點示範，使過去70%的百兆光纖能夠有一部分轉到千兆入戶，年底之前實現所有手機用戶自由攜號轉網，行動網路流量平均資費再降低20%以上。