過了一天就兌現！郭董大手筆採買66噸燕巢芭樂送往富士康

▲郭董才剛與郭台銘簽備忘錄，時隔一天就採買了66噸燕巢芭樂。（示意圖／記者陳政錄攝）

記者洪正達／高雄報導

韓國會才剛落幕不到1天，鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜簽訂的合作備忘錄，郭董在備忘錄中承諾要購買1000萬公斤的農、水產（高雄優先），18日當天就馬上兌現，首張訂單就是購買燕巢農會每箱10公斤裝的芭樂共600箱，將分10周送往中國大陸富士康公司，燕巢農會也證實了這個訊息，19日早上裝箱，當天下午出貨。

據了解，鴻海永齡農場這次採購的66箱芭樂，每公斤單價為40元，價格稍高於送往大台北地區拍賣的每公斤30元，可藉此提高農民得收入，燕巢農會青果運銷主辦人員李邦清表示，這波採購對目前正「當時」的芭樂就像是及時雨，可調整出貨量，讓價格不致下跌，目前農會每天的出貨量約70到80噸左右，若每星期能定期出貨到富士康，可讓芭樂的價格維持穩定。

韓國瑜18日在公開行程中也表示，市府目前正協助鴻海集團尋覓7000坪土地，如果很多企業來投資，可讓高雄開始活絡，如果興旺，就可讓高雄的關注度升高，否則企業大多會把目光放在越南或海外等等，韓也強調，企業家來高雄投資就能增加稅收並刺激就業率成長，市府也願意扮演好朋友的角色，只要企業來投資不汙染環境的話，便謝天謝地了。