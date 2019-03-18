4歲暖外甥給「178元紅包」　阿姨放好幾天不敢動…一問妹妹：做夢都會笑

▲原PO說，全部的親戚中只有他收到過外甥的紅包。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「我要抱怨我妹怎麼生一個這樣暖心的外甥…」一名女網友發文分享，4歲5個月大的外甥包了一個178元的紅包給她的小故事，「從他出生開始就是一個很黏我的孩子，雖然常常愛搗蛋讓我很生氣，但是他又很貼心。」她感動地說，「現在真的連做夢都會笑」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，2018年3月底離職後，同年6月做了縮胃手術，術前身體狀況很糟，所以經家人建議術後調養好身體再找工作；因暫時不用上班，每天下午之後就是陪外甥，「外甥早上醒來只會找外婆，下午之後就是黏住我。」

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原PO表示，平常她若出門都會讓外甥一起跟，常常出去一趟荷包就失血一次，「他是個不貪心的孩子，每次給他挑零食，他都只會挑一個。常常想買很多給他，他還堅持一個，他都會說：我已經選一個了！一個就夠了！」

▼原PO和外甥的感情非常好。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO最近身體狀況比較好開始在找工作，她跟外甥說，「姨要找工作賺摳摳了！姨去上班，你跟阿嬤在家不能欺負阿嬤唷。他就回我：姨不要工作，在家陪我，不然我好無聊。」

原PO說，「姨要繳錢呀！不工作沒辦法繳，而且姨也沒摳摳買糖果給你呀。」前幾天，外甥就突然拿一個包有168元的紅包給她，隔天又拿了一個10元，「我有摳摳，姨～紅包給妳，妳不要工作！」

「這個紅包就放在我桌上好幾天，我都沒動，深怕他是又拿他爸媽的錢來給我。」原PO詢問紅包錢是不是妹妹的，「我妹就說：前幾天，他跟她要了一個紅包袋，說要包摳摳給姨」，一拿到紅包袋，就把小包包裡的錢全裝進紅包袋給她。

▼原PO拿到外甥給的小紅包，開心和大家分享。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

原PO指出，外甥小包包的錢是平時他從家裡收刮的零錢，有他爸的、他媽的、他外婆的，「我妹就問他說：那媽媽跟爸爸跟外婆有沒有？我外甥回說：這是給姨的！你們沒有！」

「我聽完超開心的，因為所有的親戚（包含他爸媽）都沒人收過他的紅包」，原PO表示，外甥出生就是一個很黏她的孩子，雖然常常愛搗蛋讓她很生氣，「但是他又很貼心，貼心到我心坎呀！」

原PO想對外甥說，「小寶貝，等姨有工作後，就跟以前一樣，喜歡的姨就買買！你的紅包，姨就留著給你買糖果。」她也回覆網友指出，「現在真的連做夢都會笑」。其他人留言，「好甜哦！沒有白疼」、「好棒的孩子」、「哇！這外甥真棒，難怪妳這麼疼他」、「前世的小情人」。