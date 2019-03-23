頂級好筍萬箭齊發！萬榮高山箭竹筍鮮嫰上市　無毒栽種可生食

▲花蓮縣長徐榛蔚親自出席推廣會場，推銷在地萬榮箭竹筍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮每年只要到了春天就會想到箭筍，花蓮的箭筍從萬榮出發，花蓮縣萬榮鄉公所22日於縣府大禮堂舉辦「遇箭萬榮—箭筍暨農特產品推廣系列活動」記者發表會，縣長徐榛蔚一同出席在現場宣傳在地箭竹筍相關產品，盼農民辛苦的成果能夠成功行銷、增添收益。

▲萬榮鄉紅葉部落及馬遠部落無毒栽種的高山箭筍，因氣候環境適宜，口感細嫩、香氣濃郁，剝掉籜殼就可直接生食。

花東縱谷萬榮鄉紅葉部落及馬遠部落山區，分布在海拔500到800公尺的高山箭筍，因氣候環境適宜，口感細嫩、香氣濃郁，剝掉籜殼就可直接生食。以無毒農業孕育出的箭竹筍，從發芽破土到生長約30公分高時可採收，無病蟲害，不需要施用農藥。另因為萬榮鄉山區濕氣足，孕育出纖維質細嫩的箭竹筍，筍身較短，筍肉外形豐腴白晳，不僅含有豐富的纖維質、水份、蛋白質、鐵、鈣、維他命A、C，熱量少，有促進腸胃蠕動及新陳代謝的功能，是最適合重視養生者及追求窈窕減重民眾選購之「健康無毒之農特產品」。

目前正是萬榮高山箭筍盛產的季節，花蓮縣政府希望透過萬榮鄉公所與農民共同積極努力推廣，將高山箭筍推廣到全國市場，讓大家都能品嚐到天然又美味的優良農特產品。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在現場親自剝箭筍，並品嚐利用箭筍料理的餐點，對美味的箭筍香味讚不絕口。

徐榛蔚在現場親自剝箭筍，並品嚐利用箭筍料理的餐點，美味的箭筍香味讓她讚不絕口，並期許透過各界宣傳，拓展花蓮箭筍的銷售市場，讓全台消費者享用到最頂級的好筍。



萬榮鄉高山箭筍促銷活動將於3月30日在紅葉村紅葉國小舉辦健走促銷活動，透過健走方式培養運動的樂趣外，亦能享受鄉村田野之美。另外4月3日起至9日止共7日，在花蓮市重慶市場辦理「箭竹筍暨農特產品促銷展售活動」，歡迎鄉親共襄盛舉。