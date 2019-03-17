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健走型外溢保單大比拚　每月走7500步就可折減保費

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▲▼運動場,校園安全 。（圖／記者張一中攝）

▲走路步數達到目標，就可以有保單回饋。（圖／記者張一中攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

現代人工作繁忙，生活步調緊湊，可以運動的時間相對被壓縮，然而高血壓、心臟病等慢性疾病卻都和運動不足有關。因此保險局積極推廣「外溢保單」，其中健走型主打民眾走路達一定步數，就可以減少保費、增加保額或得到健康獎勵金等回饋，廣受年輕保戶歡迎。

目前市場上共4家壽險公司推出5張健走型外溢保單，是所有外溢保單中最多保險公司推出的類型。健走型外溢保單，大多是採取走路達到一定步數就給回饋，回饋機制則每張保單不同，有些保單會給予保費減免，有些則是增加保額，有些是會給予健康獎勵金。

健走型外溢保單以年輕人投保最多，年輕人通常體況好，對於維持運動也很有信心，以保費折減為誘因，加強年輕族群的運動動機，壽險公司則以APP或穿戴裝置紀錄運動軌跡。

以富邦人壽推出的健走減免保費型外溢保單來說，保戶當年度所累積的平均有效健康步數，達到保費折扣門檻，即可折減續年度相對應的保費折扣，步數越多保費折扣越高，最高可享有10%保費折扣。

國泰人壽去年8月推出健走型外溢保單，當時推出3個月累計新契約件數有1200件。國泰人壽執行副總林昭廷表示，這張保單會賣這麼好，是因為只要求達到7500步，但同業保單很多是要達到1萬步；而這張保單只要走2年，跟別家保單沒有走就沒有減免保費不同，且走路是反映在增加保額，而不是反映在保費減免。

今年2月14日國壽趁勢再推出國內首張「投資型外溢保單」，變額萬能壽險配合計步，當月累積21天達成每天7500步目標，就可以在「次次月」以88折計算保險成本。

例如：60歲保戶繳交300萬元的保險費，首年的保險成本約7000元，若保戶保持固定的健走習慣，每月皆達標，一年下來約可節省840元的保險成本，另外再搭配穩健的撥回資產，假設資產撥回率皆為4.2%，每月有約1萬元的現金收入。

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關鍵字：外溢保單,健走,壽險

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