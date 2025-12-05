黃偉哲法國拓銷成果亮眼　台南鮮果受高度讚賞加工品引通路商熱烈關注

▲黃偉哲市長與郝大使前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供鳳梨樣品試吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

巴黎冬日的霧氣才剛散開，台南市長黃偉哲就已踏上法國的農產前線，他此行肩負的一個任務，是讓台南農產品在歐洲真正站穩腳步，從鮮果到加工品都能在國際市場各自找到屬於台南的味道與位置。

黃偉哲市長此行拜訪世界級的 Rungis 國際批發市場，此地被視作掌握法國食品分銷命脈的重要樞紐，他向當地鮮果貿易商展示來自台南的「新鮮」實力。台南鳳梨與芭樂首次進入法國市場，就獲得高度讚賞，不僅甜度深受認可，品質穩定也讓貿易商認為台南有能力與拉丁美洲、東南亞水果做出市場區隔。

在駐法代表處郝培芝大使協助下，市府團隊也與 法國台灣食品通路商會面，從外銷鮮果談到加工品，一路打開新通路。黃市長端出蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵到各式飲品點心，品項豐富得像把台南的一部分直接帶到歐洲。通路商對這些產品「健康、天然、好保存」的特性反應熱烈，特別興趣盎然。

▲黃市長與郝大使前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供芭樂樣品試吃。



市府團隊此趟不只推廣，更做現地田野調查，深入了解法國果品分銷制度、消費者偏好與市場入口策略。黃市長強調，這些回饋將成為台南下一波外銷布局的重要依據，未來市府會持續串連民間、政府與國際資源，讓台南農產穩穩扎根歐洲，逐步擴向全世界。