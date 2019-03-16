想減肥？「長距離快走」助脂肪燃燒　健走降多種疾病風險

▲走路能降低多樣疾病風險。（圖／微信／新老人）



大陸中心／綜合報導

我們每天都做，也必須要做的事「走路」，對身體的好處竟然非常的多。世界衛生組織也認定，走路是世上最好的運動，每走一步，可推動人體50%的血液流動、活化瘀血等，是個非常簡單的「血管體操」，至少可以運動到50%的肌肉，有助維持肌肉總量。一項數據近日也顯示，中國是全球每天平均走路走最多的國家。

▼數據顯示，中國是日均走最多路的國家。（圖／央視）



據《央視》報導，該項目研究員收集並分析了來自46個國家及地區、超過70萬人的智慧手機數據，推斷了中國是日均走路走最多的國家；如果一周健走7小時，分日進行，也能將冠心病、心臟病等發病率降低30%。

▼走路能降低多樣疾病風險。（圖／央視，下同）



此外，還能將胰腺癌患癌風險降低50%，如果一旦患癌，經常行走的人癌症惡化程度比不運動的人低57%；一天健走一小時，對第二型糖尿病有50%的預防效果，也能使患乳腺癌的風險降低12%。

對於60歲以上的人來說，一周有3天、每次45分鐘以上的健走運動，能有助於維持較好的認知功能，避免癡呆。

若每天走路20分鐘，也能幫助人們遠離癌症、心臟病、中風等導致的過早死亡。

雖然走路每個人都會，但想要達到鍛鍊的效果，每個人都應採取不同方式，以下有六種不同的走路方式對應不同身體狀況的民眾。

1.體弱者：甩開胳膊，大步跨

體弱者要達到鍛煉的目的，每小時走5公里以上最好，走得太慢達不到強身健體的目的，只有步子大，胳膊甩開，全身活動，才能調節全身各器官的功能，促進新陳代謝，而且時間最好在清晨和飯後進行，每日2至3次，每次半小時以上。

2. 肥胖者：長距離健步走

每日2次，每次1小時，步行速度要快些，這樣可以使脂肪燃燒，從而減輕體重。

3.高血壓患者：前腳掌著地挺起胸

高血壓患者走路，步速以中速為宜，行走時上身要挺直，否則會壓迫胸部，影響心臟功能；走路時要充分利用足弓的緩衝作用，要前腳掌先著地，不要後腳跟先落地，否則會使大腦處於不停的振動，容易引起頭暈。

4.冠心病患者：緩步慢行

冠心病患者走路速度不宜過快，以免誘發心絞痛，應在用餐1小時後再緩慢行走，每日2至3次，每次半小時，長期堅持可促進冠狀動脈側支循環形成，有助於改善心肌代謝，並減輕血管硬化。

5.糖尿病患者：擺臂甩腿挺起胸

糖尿病患者行走時步伐盡量加大，挺胸擺臂、用力甩腿，最好在餐後1小時進行，以減輕餐後血糖升高，每次行走半小時或1小時為宜。

6.其他健康人群：健步走

跑步承受不住，不如選擇健步走，既能強身健體，又可減輕對關節的損傷，長期堅持下去，其效果會優於跑步。

此外，「健步走」速度方面，60至70步／分鐘的慢速和80至90步／分鐘的中速，適用於保健；100至120步／分鐘則有助於減重健體。頻率方面，每周至少3次，每次至少30分鐘。指標方面，心率120至130次／分鐘，步長70至80公分為宜，距離以8500步為上限。

▼甩手大步走能夠防驼背。（圖／央視）

