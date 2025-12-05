　
    • 　
>
地方 地方焦點

王美惠爭取老屋補助　50億老屋延壽計畫嘉義先行

▲▼ 老宅延壽補助說明會登場　王美惠爭取嘉義市優先辦理 。（圖／立委王美惠服務處提供）

▲▼ 老宅延壽補助說明會登場　王美惠爭取嘉義市優先辦理 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部啟動「50億元老屋延壽計畫」，協助改善全台老舊公寓及透天厝，讓長者與住戶能在熟悉的環境中安心生活。立法委員王美惠積極爭取，促使嘉義市優先辦理說明會，讓市民能更早掌握資訊、提前準備相關作業。

王美惠指出，根據統計嘉義市平均屋齡高達36.21年，30年以上老屋達8萬6,587戶，占全市住宅比率77.67%。面對高齡社會與老舊建物比例極高的現況，王美惠特別向內政部爭取，嘉義市優先辦理說明會，目前嘉義市緊接台北、新北之後辦理，為全國前四場，王美惠強調，這顯見中央對嘉義市居住安全需求的高度重視。

▲▼ 老宅延壽補助說明會登場　王美惠爭取嘉義市優先辦理 。（圖／立委王美惠服務處提供）

王美惠說明，內政部此計畫針對30年以上合法建築物，提供公共空間及私人室內補助，包括結構安全評估、公共管線、屋頂防水、無障礙設施等修繕作業，另住戶也可加選室內管線改善等補助方案。每棟公共空間最高可補助960萬元、每戶室內最高可補助30萬元，可有效減輕住戶負擔，提升居住安全品質。

王美惠表示，此次補助計畫受理時間至116年12月31日，說明會中將詳細介紹補助內容、申請流程並分享成功案例，現場自由入場。王美惠誠摯邀請有需求的市民把握機會參與，讓老屋延壽、居住更安心。

▲▼ 老宅延壽補助說明會登場　王美惠爭取嘉義市優先辦理 。（圖／立委王美惠服務處提供）

「嘉義市老屋延壽說明會」將於 12月15日（星期一）下午14:30，於 嘉義市產業創新研發中心（嘉義市西區博愛路二段569號）舉行。

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

桃園八德三元宮253周年繪畫比賽　副市長蘇俊賓與學子比創意

斗六推永續人行環境　公開說明大同路、成功路改善計畫

嘉義縣114年農民節慶祝大會登場　智慧農業助嘉義農民轉型

中央大學資管教授陳以錚　帶領學生崇越論文大賞獲佳績

長照涵蓋率全國第一　嘉義縣團隊合作及危機管理成長營再強化

結合愛與科技！慈濟人醫會義診30年　送暖街友、移工、植物人

成大醫院亮相台灣醫療科技展　4大展區13項成果展現智慧醫療新版圖

花蓮115年福利措施規劃出爐！擴福利、助青年、強化基層新制

桃園市府整頓佔用道路！南門市場上百攤商陳情　要求就地合法

嘉義陶藝作品「樂山樂水」融合水資源與農特產　仁義潭水庫揭幕

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

「竹竿狂敲影城外牆」短片掀熱議　網：鑿牆偷看IMAX？

「竹竿狂敲影城外牆」短片掀熱議　網：鑿牆偷看IMAX？

「嘉義影食匯_in89豪華影城」位於嘉義市東區，日前有一條無厘頭的影片在網路被朝聖，原來是有人拿竹竿敲影城的牆壁，留言歪樓成大型迷因現場，不少網友留言笑稱「現代鑿壁借光，看的是IMAX」。

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度全國第一

2025幸福城市調查　嘉義市施政滿意度全國第一

亞洲冬季棒球聯盟冠軍戰　12月7日嘉義開戰！

亞洲冬季棒球聯盟冠軍戰　12月7日嘉義開戰！

嘉市推抽iPhone17　促踴躍打流感疫苗

嘉市推抽iPhone17　促踴躍打流感疫苗

嘉義市「憶嘉人6支箭」六大措施打造宜居城市

嘉義市「憶嘉人6支箭」六大措施打造宜居城市

關鍵字：

嘉義市老屋補助延壽計畫王美惠說明會

讀者迴響

