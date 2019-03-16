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花蓮市健康齊步走　3千民眾健走5公里賺健康拿好禮

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▲健走開始前，花蓮市長魏嘉賢與縣長徐榛蔚與花蓮鄉親做有氧體操舒活筋骨。（圖／花蓮市公所提供，下同）

健走開始前，花蓮市長魏嘉賢與縣長徐榛蔚與花蓮鄉親做有氧體操舒活筋骨。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮市16日在太平洋公園舉辦「2019環抱幸福‧健康齊步走」活動，逾三千人迎著朝陽健走近五公里路程，現場還邀請三十位當月壽星上台，由市長魏嘉賢贈送氣球帽，大家一起透過健走賺健康，活動，落實發展運動觀光活力城市的願景。

▲健走開始前，花蓮市長魏嘉賢與縣長徐榛蔚與花蓮鄉親做有氧體操舒活筋骨。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮今天清晨的天氣偏涼，但仍擋不住參加活動人潮的熱情，上午七點半不到，位於太平洋公園曙光廣場湧入不少人潮，有扶老攜幼的家庭組合，也有好友相約一起來運動，在綠意盎然的氛圍裡，和熱情的大自然接觸。

▲健走開始前，花蓮市長魏嘉賢與縣長徐榛蔚與花蓮鄉親做有氧體操舒活筋骨。（圖／花蓮市公所提供，下同）

嗚槍後開始5公里健走行程。

健走活動由國軍人才招募中心的國軍娃娃表演開場，魏嘉賢偕同花蓮縣長徐榛蔚和現場鄉親做完有氧健康操鳴槍後健康起步走，和參與活動的上千名鄉親由曙光廣場出發，往北經曙光橋、兩潭自行車道，並於花蓮港景觀橋旁的85度C前折返，回到太平洋公園曙光廣場的原點。

▲健走開始前，花蓮市長魏嘉賢與縣長徐榛蔚與花蓮鄉親做有氧體操舒活筋骨。（圖／花蓮市公所提供，下同）

3千名民眾魚貫走過曙光橋。

活動現場邀請三十位當月壽星上台，贈送每人一頂氣球帽，帶動現場熱鬧氛圍。最讓參與民眾開心的是有許多實用的宣導品可以索取，還有完成健走的完走禮可拿。日前透過線上報名索取家庭團報禮的三百組家庭不僅有贊助單位光隆海洋生技贈送的團報禮之外，還參加由該公司贊助的兩台摺疊自行車摸彩活動。

▲健走開始前，花蓮市長魏嘉賢與縣長徐榛蔚與花蓮鄉親做有氧體操舒活筋骨。（圖／花蓮市公所提供，下同）

當月壽星或粽氣球帽。

最精彩的摸彩活動，市公所提供包括55吋及43吋電視、雙門冰箱、除蟎吸塵器、Nike背包等上百個獎項，讓幸運抽到獎品的得獎者雀躍不已。

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