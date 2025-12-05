大甲聖母宮攜手失智者照顧協會　陪120阿公阿嬤開心呷辦桌

▲中華民國失智者照顧協會120名失智長者，昨天前往大甲聖母宮吃辦桌。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

大甲聖母宮長期致力社福活動，昨天（4日）與中華民國失智者照顧協會合作，邀請120名失智長者前往宮廟參拜媽祖、吃辦桌，難得出門放風的阿公阿嬤，看到廟方用心準備的菜餚，各個臉上露出孩子般的開心笑容，大甲聖母宮也表示，希望這一桌飯，能讓長輩們感到像家人一樣的陪伴。

失智者照顧協會秘書長陳淑圓表示，目前台中市區有4個失智者照顧據點、1個關懷據點，昨天是1年1度、帶長者出門一日遊的日子，去年就已帶著長者們前往過大甲聖母宮參拜、用餐，因當時大家都十分開心，所以今年決定再來一次。

陳淑圓說，昨天有3台遊覽車、共約120名長者出遊，其實罹患失智症的長者，平常要出門活動的機會很少，非常不容易，所以大家對於昨天活動相當期待，可以出門透透氣，並感受社會的關心與支持，而透過吃辦桌，也能讓長者們回想到過去幸福的日子。

▲廟方人員帶領長者參拜媽祖。（圖／記者白珈陽攝）



大甲聖母宮祭祀媽祖，廟方表示，媽祖婆一直教導大家，要把最溫暖的地方留給最辛苦的人，希望今天這一桌飯能讓長輩們感受到像家人一樣的陪伴，也希望照顧者和家屬們，可以在這裡放下一點點壓力，讓心喘一口氣。

▲大甲聖母宮與失智者照顧協會合作，讓長者開心享用辦桌。（圖／記者白珈陽攝）