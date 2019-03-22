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造價5億雲豹輪首航馬公　盧秀燕：感謝企業投資台中

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▲盧秀燕參加雲豹輪首航。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕參加雲豹輪首航，向百麗航運總裁藍俊昇（右）致意。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕22日出席百麗航運雲豹輪「台中至馬公」首航典禮時表示，她競選政見強調的台中富市三政策，其中最重要的是強化航空、海港，才能朝向國際化都市發展，她感謝企業敢於投資台中，市府會全力做企業後盾，全力拚經濟。

百麗航運雲豹輪22日在台中港舉行首航儀式，台中往返馬公僅需2小時，包括盧秀燕、交通部長林佳龍、前立委顏清標、前內政部長李鴻源及百麗航運總裁藍俊昇等人出席。

▲盧秀燕參加雲豹輪首航。（圖／記者鄧木卿攝）

▲雲豹輪造價5億多元。（圖／記者鄧木卿攝）

林佳龍表示，交通部一直推行藍色公路政策，升級台中港，如今看到百麗航運發展航運經濟，不但台中往返馬公、高雄往返馬公，未來也會有蘇澳往返花蓮的航線，百麗目前已有兩艘客輪，分別取名為雲豹及藍鵲，他建議第三艘可以取名石虎。

▲盧秀燕參加雲豹輪首航。（圖／記者鄧木卿攝）

▲雲豹輪內部設備新穎。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說，她的競選經濟政見就是台中富市三，就是前店後廠自由港，打造成富強的城市，因此要積極發展國際海空雙港，實現貨出去、錢進來、台中經濟站起來的願景。

她很感謝百麗航運敢於投資、勇於投資台中，一艘客輪就斥資5億多元，市府會作企業後盾，大家一起拚經濟。

▲盧秀燕參加雲豹輪首航。（圖／記者鄧木卿攝）

▲雲豹輪台中往返馬公首航典禮，吸引不少遊客搭乘。（圖／記者鄧木卿攝）

藍俊昇說，雲豹輪航速是台灣第一，而且保證不暈船，將為澎湖的觀光旺季提供更好的航運服務，每艘載客數多達552人，第2艘船藍鵲輪也將於5月交船。

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