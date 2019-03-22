全國最大電廠中火降載卻最少　盧秀燕：中部人不生氣嗎？

▲盧秀燕不滿中央針對台中火力發電廠降載太少。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會民進黨團22日召開記者會批評，台中市近來空汙嚴重，盧秀燕市長不積極協調中火降載，卻持續炮打總統蔡英文及前市長林佳龍，轉移焦點。對此，盧秀燕則表示，中火是全國最大的電廠，空汙最嚴重，結果降載的度數，卻只有北部協和電廠1/5左右，她代表中部人對中央表達抗議。

民進黨團總召李天生、副總召邱素貞、幹事長周永鴻及議員張家銨、陳淑華、林德宇等人上午召開記者會，每人手拿「市長換人、空氣換腥」、「將空汙跳票推給中央」、「拆除一座燃媒機組，就能解決空汙？」等海報，同時高喊「媽媽市長，不要再把自己的孩子當空氣」口號，要求盧秀燕拿出改善空汙的具體做法，回應市民們的期待。

李天生引用數據比較，林佳龍執政時期，台中電廠總計降載132次，非歲（檢）修降載電量2億1410萬度，歲（檢）修11億6652萬度；兩者合計13億8062萬度。其中，林佳龍時期中火非歲修的降載量為盧時期的近五倍，降載的電量是近七倍。

▲民進黨團召開記者會，批評盧秀燕轉移焦點。（圖／記者鄧木卿攝）

張家銨表示，過去林佳龍即便是地方首長，仍努力處理空汙問題，從不會推給中央，而盧秀燕卻選前怪林佳龍；選後推給中央處理，根本是只會空喊口號!」張家銨呼籲盧秀燕，上任已過百日請盡快開始處理市政，不要只喊口號不做事。

盧秀燕表示，市府環保局今天統計出來，今年1月到3月北部地區的協和電廠降載了1億4千多萬度，但是台中的中火卻只降了3千多萬度，只有協和電廠的1/5左右；中火是全國最大的電廠，照理要降的話，中火應該降最多才對。

她說，中部人能不生氣嗎？中央有重視中部的空汙問題嗎？中央政府應該要重視台中空汙的問題，希望能夠除役燃煤機組，減少台中的空汙，可是到現在為止，中央又不准，一部都不肯拆，而且在降載方面也降那麼少，北部卻降那麼多。

盧秀燕覺得民進黨中央一再杯葛中部燃煤機組的拆除，在降載方面也嚴重不公平，也沒有整治空汙的表現，所以她要代表中部人表示抗議。